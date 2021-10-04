Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office)

ABD gişe rakamlarında Venom: Let There Be Carnage filmi ilk haftasında 90.1 milyon dolarlık hasılatla zirveye yerleşti. İşte 1-3 Ekim 2021 ABD gişe rakamları... The Jesus Music 560 bin dolar Chal Mera Putt 3 644 bin dolar Jungle Cruise 680 bin dolar Candyman 1.2 milyon dolar Free Guy 2.3 milyon dolar Dear Evan Hansen 2.5 milyon dolar The Many Saints of Newark 5.0 milyon dolar Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 6 milyon dolar The Addams Family 2 18.0 milyon dolar Venom: Let There Be Carnage 90.1 milyon dolar