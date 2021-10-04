Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office)

ABD gişe rakamlarında Venom: Let There Be Carnage filmi ilk haftasında 90.1 milyon dolarlık hasılatla zirveye yerleşti. İşte 1-3 Ekim 2021 ABD gişe rakamları...

04.10.2021 - 10:13

Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 1
The Jesus Music

560 bin dolar
Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 2
Chal Mera Putt 3

644 bin dolar


Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 3
Jungle Cruise

680 bin dolar


Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 4
Candyman

1.2 milyon dolar


Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 5
Free Guy

2.3 milyon dolar


Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 6
Dear Evan Hansen

2.5 milyon dolar


Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 7
The Many Saints of Newark

5.0 milyon dolar


Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 8
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

6 milyon dolar



Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 9
The Addams Family 2

18.0 milyon dolar


Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office) - 10
Venom: Let There Be Carnage

90.1 milyon dolar



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