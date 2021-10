Venom'dan 90 milyon dolarlık açılış (1-3 Ekim 2021 ABD Box Office)

ABD gişe rakamlarında Venom: Let There Be Carnage filmi ilk haftasında 90.1 milyon dolarlık hasılatla zirveye yerleşti. İşte 1-3 Ekim 2021 ABD gişe rakamları...

04.10.2021 - 10:13

The Jesus Music



560 bin dolar

Chal Mera Putt 3



644 bin dolar







Jungle Cruise



680 bin dolar







Candyman



1.2 milyon dolar







Free Guy



2.3 milyon dolar







Dear Evan Hansen



2.5 milyon dolar







The Many Saints of Newark



5.0 milyon dolar







Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings



6 milyon dolar









The Addams Family 2



18.0 milyon dolar







Venom: Let There Be Carnage



90.1 milyon dolar









