Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde ünlü ressam Vincent van Gogh'un eserlerinin yer aldığı dijital bir sergi açıldı. Sergi, katılımcılarına görsel şölen sunuyor.

27.05.2021 - 10:34

Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh - 1
Teknoloji, sanat ve müzik dijital Van Gogh sergisinde buluştu. Ortaya büyüleyici görüntüler çıktı.


Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh - 2
ABD'nin New York kentinde bulunan 70 bin metrekarelik alanda kurulu galeride "Sürükleyici Van Gogh" adlı dijital sergi açıldı.


Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh - 3
Sergide dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "İrisler" ve "Ren Nehri’nde Yıldızlı Bir Gece" tabloları dahil birçok eseri yer alıyor.


Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh - 4
Ancak bu kez resimler tablolarda değil dijital ekranlarda. Massimiliano Siccardi'nin sergisinde Van Gogh'un eserleri yerden tavana kadar tüm duvarlara yansıtıldı.


Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh - 5
Katılımcıların esere dışardan bakmayıp atmosfere dahil olmasının amaçlandığı sergide son teknolojik imkanlardan yararlanıldı. Renkler ve ışık enstalasyonları müzikle birlikte görsel bir şölen sundu.

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