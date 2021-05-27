Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde ünlü ressam Vincent van Gogh'un eserlerinin yer aldığı dijital bir sergi açıldı. Sergi, katılımcılarına görsel şölen sunuyor. Teknoloji, sanat ve müzik dijital Van Gogh sergisinde buluştu. Ortaya büyüleyici görüntüler çıktı. ABD'nin New York kentinde bulunan 70 bin metrekarelik alanda kurulu galeride "Sürükleyici Van Gogh" adlı dijital sergi açıldı. Sergide dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "İrisler" ve "Ren Nehri’nde Yıldızlı Bir Gece" tabloları dahil birçok eseri yer alıyor. Ancak bu kez resimler tablolarda değil dijital ekranlarda. Massimiliano Siccardi'nin sergisinde Van Gogh'un eserleri yerden tavana kadar tüm duvarlara yansıtıldı. Katılımcıların esere dışardan bakmayıp atmosfere dahil olmasının amaçlandığı sergide son teknolojik imkanlardan yararlanıldı. Renkler ve ışık enstalasyonları müzikle birlikte görsel bir şölen sundu.