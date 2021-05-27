Vincent van Gogh sergisinde teknoloji ve sanat birleşti: Sürükleyici Van Gogh

Sergide dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "İrisler" ve "Ren Nehri’nde Yıldızlı Bir Gece" tabloları dahil birçok eseri yer alıyor.

Ancak bu kez resimler tablolarda değil dijital ekranlarda. Massimiliano Siccardi'nin sergisinde Van Gogh'un eserleri yerden tavana kadar tüm duvarlara yansıtıldı.





