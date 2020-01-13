Westworld dizisinin 3. sezon tarihi belli oldu

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan bilim-kurgu ve gerilim türündeki Westworld dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu. HBO dizisi Westworld’ün 15 Mart’ta yayınlanacağı duyuruldu.
Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Tessa Thompson ve Jeffrey Wright’ın başrollerde yer aldığı Emmy ödüllü dizinin kadrosuna, yeni sezonda Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher, Jr., Michael Ealy ve Tommy Flanagan katılıyor.
Michael Crichton’ın 1973 yapımı, Hollywood'da ilk CGI (bilgisayar ile üretilmiş resim) kullanan film olarak tarihe geçen Westworld adlı filminden uyarlanan dizi, Alias ve Lost dizileri ile en son çekilen Star Trek, Star Wars ve Mission Impossible filmlerini çeken iki yapımcı J.J. Abrams ve Bryan Burk’ün elinden çıkma.
Diziyi, Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan çifti ile Halley Wrgryn Gross birlikte yazdı. Christopher Nolan'ın kardeşi olan Jonathan Nolan, Interstellar ve The Dark Knight için de çalışmıştı.
Bilim-kurguyla western’in bir araya geldiği dizinin hikayesi, kovboyların yer aldığı bir parkta yaşayan insan görünümlü robotların yer aldığı ve zenginlerin eğlenmek için gittikleri Westworld’de geçiyor.
Dizinin gelecek beş sezonu, birinci sezonun yayına girdiği 2016’da planlandı.
Westworld, dünyanın en geniş çaplı internet film veri tabanı olan IMDb'den 8,7 puan aldı.