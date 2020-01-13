Westworld dizisinin 3. sezon tarihi belli oldu

Michael Crichton’ın 1973 yapımı, Hollywood'da ilk CGI (bilgisayar ile üretilmiş resim) kullanan film olarak tarihe geçen Westworld adlı filminden uyarlanan dizi, Alias ve Lost dizileri ile en son çekilen Star Trek, Star Wars ve Mission Impossible filmlerini çeken iki yapımcı J.J. Abrams ve Bryan Burk’ün elinden çıkma.