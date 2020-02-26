Whitney Houston’ın ölümünden sekiz yıl sonra hologram konser turnesi başlıyor

REKORTMEN ŞARKICI

1963 ABD doğumlu Houston, 2006 itibarıyla kazandığı toplam 411 ödülle "en çok ödül kazanan kadın şarkıcısı" ünvınını alarak rekorlar kitabına girdi. 1992'de Oscar'lı aktör Kevin Costner'la The Bodyguard adlı filmde başrolü paylaşan Houston, filmden sonra çıkardığı soundtrack albümle en büyük başarısını yakaladı. Dünya çapında 42 milyona yakın satan soundtrack, Houston'un en büyük hitlerini barındırıyordu. I Will Always Love You teklisi başlıbaşına 20 milyona yakın bir satış elde etti ve kendi dalında bir rekor kırdı.