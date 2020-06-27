Wonder Woman 3'e corona virüs engeli

27.06.2020 - 08:30
Yönetmen Patty Jenkins, DC Evreni'nin en iyi karakterlerinden biri olan Wonder Woman için yeni bir filmin çekilip çekilmeyeceği sorusuna cevap verdi. Ünlü yönetmen, üçüncü film için planları olduğunu, ama bunları durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.
Jenkins "Gerçekten durdurma tuşuna bastım. Çünkü gerçek şu ki bu konu Amerika'nın 6 ay önceki halini içeriyordu. Pandeminin getireceği her şeye uyum sağladığımdan emin olmak istiyorum. Üzerinde hemen çalışmaya hazırım ama beklemem gerekiyor" dedi.