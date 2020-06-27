Wonder Woman 3'e corona virüs engeli

Gal Gadot'un Diana Prince’ı canlandırdığı Wonder Woman 1984, 2 Ekim 2020'de seyirciyle buluşmak için hazırlanırken, serinin üçüncü filminin corona virüs engeline takıldığı ortaya çıktı

27.06.2020 - 08:30

Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 1
Wonder Woman 1984'ün vizyona girmesine birkaç ay kala kala yönetmen Patty Jenkins gelecek planları hakkında konuştu. Üçüncü film planlarından bahseden Jenkins, corona virüs salgınının planlarını duraklattığını söyledi.

Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 2

Yönetmen Patty Jenkins, DC Evreni'nin en iyi karakterlerinden biri olan Wonder Woman için yeni bir filmin çekilip çekilmeyeceği sorusuna cevap verdi. Ünlü yönetmen, üçüncü film için planları olduğunu, ama bunları durdurmak zorunda kaldığını açıkladı. 

Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 3

Jenkins "Gerçekten durdurma tuşuna bastım. Çünkü gerçek şu ki bu konu Amerika'nın 6 ay önceki halini içeriyordu. Pandeminin getireceği her şeye uyum sağladığımdan emin olmak istiyorum. Üzerinde hemen çalışmaya hazırım ama beklemem gerekiyor" dedi. 

Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 4
Wonder Woman 1984'ten fotoğraflar...
Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 5
Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 6
Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 7
Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 8
Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 9
Wonder Woman 3'e corona virüs engeli - 10

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