Wrath of Man gişenin zirvesinde

Jason Statham ile Guy Ritchie'yi yeniden bir araya getiren Wrath of Man, ABD'de ilk hafta sonunda elde ettiği 8,1 milyon dolar hasılatla gişenin zirvesine yerleşti.

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11.05.2021 - 14:15

andeminin etkilerinin sürmesi sebebiyle gişe filmleri için yaz sezonu oldukça sakin bir şekilde başlıyor gibi gözükse de ABD'nin özellikle New York gibi büyük eyaletlerinde kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılıyor olması salonlar için umut verici bir gelişme olarak dikkat çekiyor. ABD'de yaz sezonunun başı sayılan mayıs ayı başlangıç periyodunda gösterime girmesi beklenen Black Widow'un ertelenmesi sonrası bu boşluğu Guy Ritchie ile Jason Statham'ın yeni işbirliği Wrath of Man doldurdu.

Yalnızca sinemalarda izleyiciyle buluşan film, ABD'de ilk üç gününde 8,1 milyon dolar hasılat elde etti ve Box Office ABD hafta sonu listesinin zirvesine yerleşti.

Japonya'da yakaladığı ivmenin mini bir izdüşümüne ABD'de de ulaşan Demon Slayer: Mugen Train, 3 milyon dolarla listenin ikinci sırasında yer aldı.





Dünya genelinde 72,5 milyon dolara erişen Mortal Kombat, 2,38 milyonla geçen hafta sonunu üçüncü sırada kapattı.

ABD'de pandemi sürecinde seyircinin salonlara dönüşü konusunda beklenmedik bir katalizör olan Godzilla vs. Kong ise pandemi boyunca ABD içerisinde 100 milyona dolara ulaşabilen ilk yapım olma yolunda ilerliyor.





ABD'de şu ana kadar yaklaşık 93 milyon dolar elde eden film, dünya genelinde ise hayli başarılı bir gişe performansıyla 422,6 milyon dolara ulaşmış durumda.