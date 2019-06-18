Yanlış anlaşılan film sahneleri ve doğruları

1 Herkesin Düşündüğü



Avengers: Infinity War'un açılış sahnesinde Hulk'ın Thanos ile olan karşılaşmasını görüyoruz. Ancak bir süre sonra Hulk'ın Thanos tarafından yenildiğini ve Heimdall'ın açtığı portalla dünyaya döndüğünü görüyoruz. Bunun ardından tüm film boyunca Bruce Banner, Hulk'a dönüşemiyor. İzleyiciler de Hulk'ın Thanos'tan korkup kaçtığını düşünüyor.

2 Gerçekte Olan



Russo Kardeşler'in açıklamasına göre Hulk, Thanos'tan korkup kaçmıyor. Joe Russo'nun söylediklerine göre Bruce'un çözemediği şeyler söz konusu olduğunda Hulk ortaya çıkıyordu. Ancak bu kez Hulk, Bruce Banner'ın zekasına ihtiyaç duymuş ve ona izin vermişti.

3 Herkesin Düşündüğü



Christopher Nolan imzalı muhteşem bilim kurgu filmi Interstellar'da geçen sevgi ile ilgili konuşma hakkında düşünülenler ve gerçekte olanlar birbirinden biraz farklı. Bu konuşmada sevginin gözlemlenebilir ve güçlü olduğundan, bilincimiz ile algılamamızın güç olduğu bir şey olduğundan bahsediliyor. Son olarak sevgi konusunda algılayabileceğimiz tek şeyin zaman ve mekan boyutlarını aştığı olduğu söyleniyor.

4 Gerçekte Olanlar



Aslında bu sözler Brand'in Cooper'ı Edmund'ın yanına gönderebilmek için sarf ettiği sözlerdi. Bu sahne filmin fragmanlarında reklam olarak oldukça fazla kullanıldı. Ancak gerçekte bu kadar duygusal bir yükü yoktu.

5 Herkesin Düşündüğü



Christopher Reeve'in başrolünde yer aldığı Superman filminde herkes tarafından yanlış anlaşılan çok bilindik bir sahne bulunuyor. Bu sahne, Superman'in dünyanın etrafında tersten dönerek zamanda yolculuk yaptığının sanıldığı kısım. Superman dünya etrafında döndükçe dünya yavaşlar ve sonunda tersine dönmeye başlar.

6

Gerçekte Olan



Superman dünyayı tersine çevirerek zamanda yolculuk etmez. Bilim insanlarının zamanda yolculuk konusunda hemfikir olduğu bir konu varsa bu konu ışık hızı ile ilgilidir. Teoride mümkün olabildiği üzere Superman, ışık hızı sayesinde zamanda yolculuk etmiştir.

7 Herkesin Düşündüğü



Bilindiği üzere Peter Parker radyoaktif örümcek tarafından ısırıldığında yalnızca fizyolojisi değil, kişiliği de değişmişti. Spiderman 3 filmindeki modası geçmiş gibi görünen korkunç dans sahnesi de Peter'ın eskiden yaptığı aptallıklardan biri olarak algılandı.

8

Gerçekte Olan



Sam Raimi, Peter Parker'ın ısırılmasının ardından tüm rezil olma sahnelerinin bilinçli olarak Peter tarafından yapıldığını ifade etti. Çünkü Peter'ın ezik karakteri Spiderman ile birlikte tamamen yok olmuştu.

9 Herkesin Düşündüğü



Blade Runner'da Harrison Ford'un canlandırdığı Deckard'ın bir insan mı yoksa replikant mı olduğu sorusu bir dönem sinema dünyasını birbirine karıştırmıştı. Filmin bazı hayranların yakaladığı ayrıntılara göre yönetmen Riddley Scott, Deckard'ı kesinlikle bir replikant yapmıştı. Bu ipuçlarından biri rüya sahnesi ve Gaff'in onun evine bıraktığı origamiydi. Deckard'ın zihnine sahne anıların yerleştirildiği düşünülüyordu.





10 Gerçekte Olma İhtimali Yüksek Olan



Scott, kendi filmi hakkında yanılıyordu. Tek boynuzlu at figürü inandırıcılık konusunda bir çeşit kışkırtmaydı. Eğer Deckard bir insan değilse, filmin temasına ve atmosferine ihanet edilmiş olunacaktı. Roy Batty Deckard'ı kurtardığı zaman onun kendisi gibi olmadığını söylemişti. Ayrıca Deckard ile Rachael arasındaki ilişki de kimin insan olup kimin olmadığını ayırt etmemizde yardımcı olmuştu. Ayrıca Blade Runner 2049 ile de spesifik özellikler iyice ortaya çıkmıştı. Eğer Scott, tüm bunlara rağmen Deckard'ı replikant yaptıysa cidden bir sorun var demektir.

11 Herkesin Düşündüğü



Steven Spielberg'ün 2001 yapımı Yapay Zeka filmi bir döneme damgasını vurmuştu. Film android çocuk David'in buzun içerisinden çıkarılıp gerçek bir çocuğa dönüşme isteği ile ilgiliydi. İnsanların soyu tükenmiş ve Dünya'ya Buzul Çağı hüküm sürmeye başlamıştır. Filmin sonunda, David'e annesini geri getirebileceklerini ama bunun yalnızca bir günlüğüne olacağını ve bir daha da asla görüşemeyeceklerini dinleriz. Bu konuşmayı yapan kişinin de, David'i buzdan çıkaran kişinin de uzaylı olduğu düşünülür.





12 Gerçekte Olan



David'i buzun içinden çıkaran uzaylı değil, robottur. Mecha adındaki bu robot silikon özlü bir yapıya sahiptir. Film, adından da anlaşılacağı üzere yapay zeka ve distopik modern çağ ile ilgilidir.

13 Herkesin Düşündüğü



The Dark Knight Rises'da ortaya çıkan polislerden biri John Blake olmuştu. Bruce Wayne'in bir çeşit arkasını kollayan ve ona yardımcı olan Blake'in çizgi romanlardaki meşhur Robin olduğu düşünüldü.

14 Gerçekte Olma İhtimali Yüksek Olan



Kesinlikle değildi. Onun Robin sanılması, Christopher Nolan'ın Batman hayranları için düzenlediği bir tezgahtan ibaretti. Ancak Blake'in yeni Batman olması daha gerçekçi bir düşünce olarak görüldü. Gotham'ın idealistik bir kahramana ihtiyacı vardı ve bu Blake olabilirdi. Ama tabii Blake'in o kadar malzemeyi nereden bulacağını bilemiyoruz.

15 Herkesin Düşündüğü



Sicario: Day of the Soldado filminde, Meksikalı Amerikalı genç Miguel, bir gangster olarak karşımıza çıkmıştı. Miguel günün birinde bir yıl kadar önce vurduğu Alejandro ile yüzleşmek zorunda kalır. Bu yüzleşmede "Bir tetikçi mi olmak istiyorsun? Hadi geleceğini konuşalım" repliği geçiyor. Ardından kapı kapanıyor. Bunun anlamı Miguel artık Alejandro'nun koruması altında eğitileceğidir.