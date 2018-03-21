Yapay zekayı konu edinen filmler
Sinemada yapay zeka izleri, "Teknoloji mi sinemaya ilham verir yoksa sinema mı teknolojiye?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte, yapay zekanın yalnızca bir hayal olabileceği yıllarda çekilen filmlerden son dönemin heyecan verici bilim kurgu maceralarına, içinde yapay zeka konusuna yer verilen filmler...
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1Son dönemin teknoloji gündemini sıkça meşgul eden yapay zeka teknolojileri, neredeyse 100 yıldan beri sinemada işlenen popüler bir konu. Bugün, bilim kurgu filmlerinde anlatılanlara her zamankinden daha da yakınız. İşte Sinemia’nın hazırladığı, yapay zeka içeren filmler listesi...
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2
Metropolis (1927)
Büyük bir ciddiyetle, ikiye ayrılmış bir şehir: Metropolis. Yerin üstünde yöneticiler sınıfı, yerin altında ise çalışanlar sınıfı yaşamaktadır. İki grup arasındaki zıtlıklara işaret eden, hikayesini bir aşk motifi üzerinden anlatan filmin odağında ise, yaşamın tüm kurallarını belirleyen “makine” yer almaktadır.
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3
2001: A Space Odyssey / 2001: Bir Uzay Yolu Macerası (1968)
Stanley Kubrick bu filmde bize dört evrede bir destan anlatır: İnsanlığın şafağı, Ay yolculuğu, Jüpiter’e yolculuk, Jüpiter ve sonrası. Milyonlarca yıl evvel bir maymun kabilesinin önüne düşerek onları değiştirdiği ima edilen parçaya teknolojik çağda da rastlanır. Yeniden bir değişim olacak mıdır?
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4
Alien / Yaratık (1979)
Kargo gemisi Nostromo, görevden dönmektedir. Geminin ana bilgisayarı Mother, yakınlarda bir gezegenden sinyal alındığını söyler. Ripley’nin liderlik ettiği yedi kişilik mürettebat, gezegeni araştırmaya başlar. Kane’in burada rastladığı garip yumurtaların birinden akrebe benzer bir yaratık sıçrar. Macera başlar…
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5Blade Runner / Bıçak Sırtı (1982)
2019’da, Los Angeles’tayız. Köle gibi çalışmaktan bıkan replicant’lar gezegende isyan başlatır ve bir uzay gemisine binip Dünya’ya gelir. Blade Runner isimli polis birimi, sorun yaratan replicant’ları belirleyip yok etmek için insanları görevlendirir. Bu kişiler, öncelikle yaratıkları insanlardan ayırt etmeyi başarmalıdır.
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6
The Matrix (1999)
Bir yazılım şirketinde çalışan Anderson, geceleri Neo adıyla program kırar ve Matrix’i araştırır. Bir gün sıra dışı bir yoldan Trinity ve Morpheus’la tanışır. Yaşadığı dünyanın, aslında beyninde meydana gelen bir simülasyon olduğunu öğrenir. Ardından gerçek sandığı dünyadan koparılır ve Morpheus önderliğindeki ekibe katılır.
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7
A. I. Artificial Intelligence / Yapay Zeka (2001)
22. yüzyılın ortalarındayız. Dünyamız, küresel ısınmanın sebep olduğu sayısız problemle boğuşmaktadır. Çözüm için bir yapay zeka geliştirilerek robotlara yüklenir. İnsan görünümündeki robotlardan biri olan on yaşında çocuk, test edilirken tanıştırıldığı kadını annesi gibi sevmeye başlar.
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8
I, Robot / Ben, Robot (2004)
2035 yılındayız. Robotlar, insan hayatında büyük bir yer kaplamaya, hatta tıpkı insanlar gibi yaşam sürmeye başlamışlardır. Chicago Polis Ofisi’nde görev yapmakta olan Del Spooner’ın ise robot fobisi vardır. Fakat yakın zaman önce, bir robot tarafından işlendiği düşünülen bir cinayet davası sahiplenmiştir.
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9
Moon / Ay (2009)
Astronot Sam Bell, Ay’da evindeymiş gibi sıradan bir yaşam kurmuştur. Bir gün düşünceleri değişmeye başlar. Aklına karısı, geçmişteki planları ve hayalleri gelir. Sam, eve dönmeye karar verir. Ona eşlik eden bir de robot vardır yanında.
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10
Her / Aşk (2013)
Yalnız yaşayan bir yazar, ihtiyaç duyduğu her şeyi yerine getirebilmesi için sıra dışı bir sistem geliştirir. Amacı, yaratıcılık konusunda sıkıntı çekmemek için kesin bir çözüm bulmaktır. Fakat bu işletim sistemiyle arasında yavaş yavaş bir ilişki gelişmeye başlar.
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11
Interstellar / Yıldızlararası (2014)
Bir küf, yakın gelecekte tahıl ürünlerinin azalarak bitmesine yol açar; uygarlığı geriye sarar ve insanlığı tarım toplumuna geri götürür. Eski NASA pilotu Cooper’ın kızı Murph ise odasındaki bilinmeyen varlığın ona bir şeyler söylemeye çalıştığını haber verir. NASA ile işbirliği yapan Cooper, uzayda gezegen keşfine çıkacak ve burada beklenmedik bir macera yaşayacaktır.