Yapımı 92 yıl süren Sinema Müzesi açıldı

Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından temelleri atılan, tamamlanması 92 yıldır süren Sinema Filmleri Akademisi Müzesi (Academy Museum of Motion Pictures), geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. İşte, bir Oscar gecesini andıran galasıyla açılışı yapılan müzenin içinden yansıyanlar...
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27.09.2021 - 12:52| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 12:53
sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisinin tarihine, bilimine ve kültürel etkisine adananSinema Filmleri Akademisi müzesi’ne önceki gün yıldızlarla dolu bir açılış galası yapıldı.
Galasına Tom Hanks'ten Lady Gaga'ya Nicole Kidman'dan Orlando Bloom'a kadar pek çok ünlü ismin katıldığı Los Anmgeles'taki bu özel müzenin yapımı tam 92 yıl sürdü.
Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 1929 yılında ilk Oscar ödüllerini ortaya çıkardıktan sonrasinema endüstrisinin temellerini yansıtacak bir müze üzerine hazırlıklara başlamıştı.
Film endüstrisi ile ilgili önemli parçaları tarih boyunca saklamak üzere tasarlanan müze, sslında 2017 yılında açılacaktı, ancak hazırlıklar zamanında tamamlanamayınca açılamadı.
E.T., Jaws, Oz Büyücüsü, Terminatör gibi Hollywood'un hafızalara kazıdığı filmlerinden kostümler ve aksesuarların sergilendiği müze, açılır açılmaz büyük ilgi gördü. İşte Hollywood sinemasına ışık tutan Sinema Filmleri Akademisi Müzesi'nden yansıyanlar...
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