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Yavrusunu pitonun ölümcül sarmalından böyle kurtardı

ntv.com.tr

Avustralya'da kaydedilen bu görüntüler National Geographic fotoğraflarını aratmadı. Bir keseli sıçanın, yavrusunu pitonun ölümcül sarmalından kurtarmaya çalışırken verdiği mücadele sosyal medyanın gündemine oturdu.

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    Avustralya'da Christine Williams tarafından çekilen bu fotoğraflar Facebook'ta paylaşılmasının ardından viral oldu.
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    Bir keseli sıçanın yavrusunu kurtarmak için verdiği mücadele görenlerin büyük ilgisini çekti.
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    Piton tarafından yakalanan yavrusunu kurtarmak için anne keseli sıçan kıyasıya savaştı.
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    Sonunda pitonu yenmeyi başaran anne yavrusunu ölümden kurtardı.
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