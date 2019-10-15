Yeni Batman filminde Catwoman’ı Zoe Kravitz oynayacak
ntv.com.tr
Yeni çekilecek Robert Pattinson’lu Batman filminde Catwoman karakterine hayat verecek isim Zoe Kravitz oldu.
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1Ünlü oyuncu Zoe Kravitz, Batman filminin kadrosuna katıldı.
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30 yaşındaki ABD’li oyuncu, filmde Robert Pattinson’un canlandıracağı Batman karakterinin karşısındaki Catwoman karakterine hayat verecek.
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Lisa Bonet ve Lenny Kravitz’in kızı olan Zor Kravitz, özellikle X-Men: Birinci Sınıf filmindeki başarılı oyunculuğu ile tanınıyor.
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4Catwoman rolü, en son 2012’de Kara Şövalye Yükseliyor filminde Anne Hathaway tarafından canlandırılmıştı.
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Karaktere, daha önce Michelle Pfeiffer ve Halle Berry de hayat vermişti.
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Warner Bros. ve DC Comics’in ortak yapımının çekimlerine 2019 sonunda ya da 2020 başlarında başlanması bekleniyor.
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Batman filmi 25 Haziran 2021’de sinemalarda gösterilecek.