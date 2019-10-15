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Yeni Batman filminde Catwoman’ı Zoe Kravitz oynayacak

ntv.com.tr

Yeni çekilecek Robert Pattinson’lu Batman filminde Catwoman karakterine hayat verecek isim Zoe Kravitz oldu.

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    Ünlü oyuncu Zoe Kravitz, Batman filminin kadrosuna katıldı.
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    30 yaşındaki ABD’li oyuncu, filmde Robert Pattinson’un canlandıracağı Batman karakterinin karşısındaki Catwoman karakterine hayat verecek.

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    Lisa Bonet ve Lenny Kravitz’in kızı olan Zor Kravitz, özellikle X-Men: Birinci Sınıf filmindeki başarılı oyunculuğu ile tanınıyor.

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    Catwoman rolü, en son 2012’de Kara Şövalye Yükseliyor filminde Anne Hathaway tarafından canlandırılmıştı.
  • 5

    Karaktere, daha önce Michelle Pfeiffer ve Halle Berry de hayat vermişti.

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    Warner Bros. ve DC Comics’in ortak yapımının çekimlerine 2019 sonunda ya da 2020 başlarında başlanması bekleniyor.

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    Batman filmi 25 Haziran 2021’de sinemalarda gösterilecek.

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