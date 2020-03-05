Yeni Batmobile'ın fotoğrafları yayınlandı(Sinema tarihine damga vuran otomobiller)
Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği The Batman’de yer alacak Batmobile’in görsellerini paylaşıldı.
Göz alıcı bir tasarıma sahip olan araç elbette bu alanda tek değil. Birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar. Sinema tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az filmler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...
Başrolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı Batman filminde kullanılacak olan Batmobil’den ilk fotoğraflar geldi.
Kahraman olarak henüz yolun başında olan Bruce Wayne gibi Batmobil'in de son halini almamış olması dikkat çekti.
Modifiye edilmiş bir otomobili görünümünde olan yeni Batmobil, klasik otomobil çizgilerine yakın, daha güçlü hatlara sahip olarak yorumlandı.
İşte sinema tarihine damga vuran otolobiller...
Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick serisine damga vuran otomobilin kopyası artık satışta. Ford Motor Company’nin yardımıyla, Oklahoma merkezli bir otomobil üreticisi tarafından Hitman Ford Mustang Mach 1 adıyla yeniden üretilen otomobil, filmdeki aracın birebir kopyası. 1000 beygir gücüne sahip olan otomobil, 5.0 litrelik Coyote V8 motoruyla da dikkat çekerken, hem manuel hem de otomatik olarak kullanılan bir şanzımana sahip. Yakın zamanda seri üretim olarak piyasaya sürülmesi planlanan aracın fiyatı ise 170.000 Amerikan Doları olarak belirlendi.
Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil açık artırmada 6.4 milyon dolara satıldı. Filmdeki gibi kurşun geçirmez kasası, sis atma sistemi, dönerek değişebilen plakalar, yolcu fırlatma mekanizması gibi özellikleri olan ve günümüze kadar Bond modifiyeli olarak ulaşabilen 3 otomobilden biri olan 1963 model Aston Martin DB5 halen kullanılabilir durumda.
İngiliz otomotiv firması Aston Martin yeni otomobili Valhalla'yı tanıttı. Saate 320 kilometre hız yapan araç hem benzin hem elektrikle çalışıyor. Sadece 500 adet üretilecek otomobiiln fiyatı 1,5 milyon sterlin. Otomobillerden birini yeni çekilen filmde İngiliz ajan James Bond'u canlandıran Daniel Craig kullanacak. Filmlerde James Bond Aston Martin'den vazgeçmiyor.
The Dukes of Hazzard (2005)
1969 Model Dodge Charger "General Lee"
Bumblebee / Volkswagen Beetle
Gone in 60 Seconds (1974)
1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"
The Transporter (2002)
2004 Audi A8 6.0 Quattro
Smokey and the Bandit (1977)
1977 Model Pontiac Firebird Trans Am
Death Proof (2007)
1971 Model Chevrolet Nova SS
Transformers
Peterbilt 379 /
Mad Max Serisi (1979-1985)
1973 Model Ford Falcon XB GT Coupe "V8 Interceptor"
Fast And Furious
1970 Dodge Charger
Ferris Bueller's Day Off (1986)
1961 Model Ferrari GT250 SWB California Spider
Casino Royale (2006)
2007 Aston Martin DBS
The Dark Knight Üçlemesi (2005-12)
Tumbler Batmobil
The Italian Job (1969)
1967 Model Austin Mini Cooper S 1275
Back to the Future (1985-1990)
Delorean DMC-12
Hayalet Avcıları / Ghostbusters (1984-89)
1959 Model Cadillac Miller Meteor "Ecto 1"
Bullitt (1968)
1968 Model Ford Mustang GT 390 Fastback (Bullitt)
The Spy Who Loved Me (1977)
1976 Model Lotus Esprit S1 "Islak Nellie"
American Graffiti (1973)
1932 Model Ford Coupe
Vanishing Point (1971)
1970 Model Dodge Challenger R/T
Christine (1983)
1958 Model Plymouth Fury (Christine)
Le Mans (1971)
1970 Model Porsche 917
Starsky & Hutch (2004)
1974 Model Ford Gran Torino
A-Takımı / The A-Team (2010)
1994 Model GMC Vandura
2 Fast 2 Furious (2003)
2002 Nissan Skyline GT-R R34
BONUS: FİLMLERE ÖZEL TASARIMLAR
Blade Runner 2049 (2017)
Endüstri mühendisi Syd Mead ve tasarımcı Gene Winfield‘ın imzasını taşıyan tasarımlarıyla Spinner‘ların en önemli özelliği dikey kalkış/iniş sağlayan sistemleri.
Minority Report (2002)
2054 model bu araç, göz alıcı kırmızı rengi ve muhteşem tasarımıyla olduğu kadar kendi kendini sürebilme, konuşarak kumanda edilme ve yolcuların kişilik ve ruh haline göre müzik seçebilme gibi teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
TRON: Legacy (2010)
Daniel Simon’un, tasarladığı Light Runner adındaki bu otomobil / motorsiklet mayın döşeyen ve roket atan silahlara sahip.
Transformers / 1977 Chevrolet Camaro
The Blues Brothers (1980)
1974 Model Dodge Monaco Bluesmobile