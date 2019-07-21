Yeni Blade: Mahershala Ali (Marvel Sinematik Evrenine katıldı)

Blade'in konusu



Asıl adı Eric Brooks olan Blade, dünyaya vampir bir adamın ve normal bir kadının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ancak o daha doğmadan babası onu terk eder, annesi ise ona tek başına bakamayacağını düşünür ve onu sokağa bırakır. Bunun bir nedeni de onun da giderek bir vampire dönüşmeye başlamasıdır. Blade sokaklarda büyür. Daha çocukken diğerlerinden farklı olduğunu fark eder. O tam bir vampir değildir, ama kana ihtiyaç duyar ve diğer vampirler kadar da güçlüdür. Bu yeteneklerini fark eden bir vampir avcısı olan Whistler, onu yanına alır ve eğitir, böylece Blade vampirlerin kabusu olur. Bir yandan da tam bir vampire dönüşmeden annesini bulmak hayattaki tek amacıdır.