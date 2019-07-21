Yeni Blade: Mahershala Ali (Marvel Sinematik Evrenine katıldı)
Korku içerikli aksiyon filmi Blade geri dönüyor. Bir dönem sinemaya damga vuran filmin başrolünde bu kez Hollywood’un parlayan ismi Mahershala Ali olacak.
-
1Marvel, San Diego Comic-Con’daki panelinde büyük bir sürpriz yaptı ve Vampir avcısı Blade'in sinema salonlarına döneceğini açıkladı.
-
2Blade karakterine Green Book filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan Mahershala Ali hayat verecek.
-
3
2019 Oscar ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen ve Oscar’da ödül kazanan ilk Müslüman olarak tarihe geçen Mahershala Ali, daha önce Marvel Stüdyolarını arayıp Kevin Feige ile bir görüşme yapmış ve karaktere talip olduğunu söylemişti.
-
4Marvel, Blade için bir çıkış tarihi ve bilgi açıklamadı ancak film için keskin görünümlü bir logo yayımladı.
-
5Blade nedir?
Blade, Marvel Comics tarafından yaratılmış süper-kahramanlık ve vampir avcılığı yapan kurgusal bir çizgi roman karakteridir.
-
6
Blade'in konusu
Asıl adı Eric Brooks olan Blade, dünyaya vampir bir adamın ve normal bir kadının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ancak o daha doğmadan babası onu terk eder, annesi ise ona tek başına bakamayacağını düşünür ve onu sokağa bırakır. Bunun bir nedeni de onun da giderek bir vampire dönüşmeye başlamasıdır. Blade sokaklarda büyür. Daha çocukken diğerlerinden farklı olduğunu fark eder. O tam bir vampir değildir, ama kana ihtiyaç duyar ve diğer vampirler kadar da güçlüdür. Bu yeteneklerini fark eden bir vampir avcısı olan Whistler, onu yanına alır ve eğitir, böylece Blade vampirlerin kabusu olur. Bir yandan da tam bir vampire dönüşmeden annesini bulmak hayattaki tek amacıdır.
-
7Blade, Marvel’ın en eski film serilerinden biriydi. 1998, 2002 ve 2004’te çıkan Blade filmlerinde, karakteri Wesley Snipes canlandırıyordu.