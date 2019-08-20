Yeni filmler de Hızlı ve Öfkeli'yi geçemedi (Box Office Türkiye 16-18 Ağustos 2019)
Vizyona bu hafta yeni giren 7 film de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'ı geçemedi. Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi 123 bin seyirciyle üst üste üçüncü hafta sonunda da Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Film, toplamda 970.507 seyirciye ulaşmayı başardı. Diğer sıralama ve 6-18 Ağustos 2019 haftası gişe rakamları...
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1
Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor
1.005
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2
Gece Kuşu
2.892
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3
Alcatraz
3.228
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4
Kaçış Oyunu
3.347
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5
Sır Tutabilir Misin?
6.012
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6Sesinde Aşk Var
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7
Angry Birds 2
59.970
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8
Siccin 6
60.748
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9
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
123.148