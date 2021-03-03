Yeni kitabı Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anılar okuyucuyla buluşan Türker İnanoğlu: Arşive meraklıyım

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Türker İnanoğlu, biriktirdiği binlerce anıyı kitaplaştırmaya devam ediyor. 14. kitabı 'Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anıları'nı okuyucuyla buluşturan İnanoğlu kitabı, özel hayatı ve sinemanın jönlerine dair açıklamalarda bulundu. "Cüneyt Arkın'la Kartal Tibet'in ayrı bir yeri var" diyen usta sanatçı Cem Yılmaz'ın hemen hemen her filminde Yeşilçam'a gönderme yapması hakkında da konuştu.

(Ceren ALA / Ceren.ala@ntv.com.tr)

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03.03.2021 - 13:18

Yönetmen, iş insanı ve Erler Film'in sahibi Türker İnanoğlu, meslek hayatında yaşadığı unutulmaz olayları ve insanları 'Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anıları' kitabında topladı.

İnanoğlu, "Efendim bu benim 14.kitabım. Bundan önce yapılan 13 kitapta da bir hikaye bir roman bir anlatım değil hepsi bir anıydı. Ben biraz eskiye olmuşa meraklı bir insaım arşive meraklıyım her şeyi tutup attım işte sinema müzesine bunu benim merakım ortaya getirdi" dedi.







İnanoğlu, 1950'lerde başladığı sanat hayatında yüzlerce ismi de keşfetti. Ancak onun gönlünde Yeşilçam'ın iki jönü; Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet'in yeri ayrı. "Cüneyt Arkın'la Kartal Tibet'in ayrı bir yeri var" diyen usta sanatçı, "Kartal genç yaşta biraz rahatsızlandı ve geri çekildi ama Cüneyt hala bu yaşta ben gibi biraz rahatsız o da koşturuyor bir şeyler yapıyor" sözlerini dile getirdi.







İnanoğlu, Arkın ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Cüneyt tıbbiyeyi birincilikle bitirmiş delikanlıdır. Bursla okumuştur devlet bursu kazanarak okumuştur ve mütehassıs doktor olarak mezun olduktan sonra belli bir süre sonra burs tazminatını ödeyip kendini tamamen bu mesleğe vermiştir. Bu mesleği verdikten birinci senesinden itibaren biz onunla beraberiz arkadaşız çok güzel eserler yaptık."

Cem Yılmaz'ın hemen hemen her filminde Yeşilçam'a ya da Sadri Alışık'a gönderme yaptığı hatırlatılan İnanoğlu şöyle konuştu: Sadri'yi çok benimsemiş kendine çok şey yapmış. Benim filmlerimin hepsini seyretti, gönderdik. Sadri benimsemesine kendine hafif raconlu görmesi külhanvari ama efendisi görmesi oradan kaynaklanıyor."

Kitapta İnanoğlu'nun Gülşen Bubikoğlu'nu keşfediş anı ve evliliklerine dair anektotlar da yer alıyor. İkili 46 yıldır aynı hayatı paylaşıyor. Usta isim özel hayatına dair ise şu sözleri dile getirdi: "Gülşen iyi bu hastalık korkusu içinde dışarı çıkamıyor. Burnunu çıkarmıyor evden dışarı, o kendini Zeynep'e vakfetti. Zeynep okula girdikten sonra devamlı onun peşinde önce Amerika'da Harvard'dan başladılar sonra Cambrige'e kadar geldiler. Devamlı onun arkasında yanında o da ona sahip çıktıkça daha çok çalışıyor"







İnanoğlu kitapta yönetmeni olduğu "Köyde Bir Kız Sevdim" filminin setine misafir olarak gelen Türkan Şoray'ı keşfetme hikayesini de anlatıyor.

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