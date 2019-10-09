Yeni Netflix filminde Elisabeth Moss yerine Kirsten Dunst kadroda
ntv.com.tr
Kirsten Dunst, yeni Netflix filmi The Power of the Dog’da Elisabeth Moss'un geri çevirdiği rolü kabul etti.
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Kirsten Dunst, yeni Netflix filmi The Power of the Dog’un kadrosuna girdi.
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Jane Campion’un yönetmenliğini üstlendiği filmde Kirsten Dunst’tan önce Elisabeth Moss ile anlaşılmıştı, ancak The Handmaid’s Tale dizisinin çekimleriyle kesişeceği için Moss rolü geri çevirdi.
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32021 yılında seyirci ile buluşacak olan film, iki zıt karakterdeki zengin erkek kardeşlerin hikayesini anlatıyor.
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4Erkek karakterlerden titiz ve nazik olanının Paul Dano, zeki ve zalim olanınıda Benedict Cumberbatch canlandıracak.
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5Dano’nun karakteri Dunst’ın canlandıracağı dul kadınla evlenir. Cumberbatch’ın karakteri de Dunst’ın karakterine karşı, kadının oğlunu piypon olarta kullanarak acımasız ve sadistçe bir savaş başlatır.
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The Power of the Dog filmi, Netflix’in yanı sıra sinemalarda da gösterilecek.