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Yeni Netflix filminde Elisabeth Moss yerine Kirsten Dunst kadroda

ntv.com.tr

Kirsten Dunst, yeni Netflix filmi The Power of the Dog’da Elisabeth Moss'un geri çevirdiği rolü kabul etti.

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    Kirsten Dunst, yeni Netflix filmi The Power of the Dog’un kadrosuna girdi.

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    Jane Campion’un yönetmenliğini üstlendiği filmde Kirsten Dunst’tan önce Elisabeth Moss ile anlaşılmıştı, ancak The Handmaid’s Tale dizisinin çekimleriyle kesişeceği için Moss rolü geri çevirdi.

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    2021 yılında seyirci ile buluşacak olan film, iki zıt karakterdeki zengin erkek kardeşlerin hikayesini anlatıyor.
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    Erkek karakterlerden titiz ve nazik olanının Paul Dano, zeki ve zalim olanınıda Benedict Cumberbatch canlandıracak.
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    Dano’nun karakteri Dunst’ın canlandıracağı dul kadınla evlenir. Cumberbatch’ın karakteri de Dunst’ın karakterine karşı, kadının oğlunu piypon olarta kullanarak acımasız ve sadistçe bir savaş başlatır.
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    The Power of the Dog filmi, Netflix’in yanı sıra sinemalarda da gösterilecek.

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