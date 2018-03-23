Yeni Prenses Meghan Markle’ın belgeseli çekildi
ntv.com.tr
Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine girecek olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın hayatını anlatan belgesel film hazırlandı.
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Prens Harry ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın hayatı film oldu. Prensesin hayatını konu alan iki saatlik belgesel yapım, 11 Mayıs’ta Fox kanalında gösterilecek.
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Amerikalı bir Yahudi olarak İngiliz kraliyet ailesine katılıp İngiliz Monarşisi’nin soyunu değiştirecek olan Markle’ın belgeselinde üvey kardeşi Samantha, gazeteci ve sunucu Piers Morgan, Prenses Diana’nın eski hizmetkarı Paul Burrell ile Kraliçe II. Elizabeth’in eski basın sekreteri Dickie Arbiter’le röportajlar yer alıyor.
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Belgesel, 36 yaşındaki Markle’ın Güney California’da başlayıp Prens Harry ile Windsor Kalesi’ndeki düğününe dek değişen hayatını gözler önüne serecek.
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Öte yandan Meghan Markle ile Prens Harry’nin aşkı ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adıyla filmleşti. Film, ikilinin nasıl tanıştığını, nişanlanma sürecini ve küresel ünlerini konu alıyor.
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Meghan Markle'ı Parisa Fitz-Henley, Prens Harry'yi ise Murray Fraser’in canlandırdığı film, 13 Mayıs'ta TV'de gösterilecek.
HARRY & MEGHAN: THE ROYAL LOVE STORY FİLMİNİN FRAGMANI