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Yeni Spice Girls'ün ilk konserinde fiyasko

ntv.com.tr

Yıllar sonra Victoria Beckham'sız yeniden bir araya gelen Spice Girls grubunun verdiği ilk konserde ses sorunu nedeniyle seyirciler konser alanını terk etti.

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    90’lı yılların sonunda popüler olan İngiliz müzik grubu Spice Girls bir eksikle yeniden bir araya geldi ve turneye çıktı.

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    Victoria Beckham’sız yola devam eden Spice Girls ekibinin büyük turne konserinde fiyasko yaşandı.

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    Turnenin ilk ayağı olan Dublin’deki Croke Park konseri, ses arızası nedeniyle seyircilerden tepki aldı. Seyirciler, Spice Girls ekibi sahnedeyken konser alanını terk etti.

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    Sosyal medya üzerinden paylaşılan şikayetlerde seyirciler, 140 sterline bilet alarak gittikleri konserde ses sistemindeki sorun nedeniyle hiçbir şey duyamadıklarını belirtti.

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    Dublin konserinden sonra grup üyelerinden Mel B de Instagram hesabından bir video paylaşarak, ses problemlerinden şikayet etti. Şarkıcı, bir sonraki konser adresi olan Cardiff’te benzer bir durum yaşanmayacağına dair söz verdi.

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    Mel B’nin paylaştığı videoda sahneden ses duyulamaması üzerine seyirciler akın akın konser alanını terk ederken görülüyor.

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