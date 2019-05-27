Yeni Spice Girls'ün ilk konserinde fiyasko
ntv.com.tr
Yıllar sonra Victoria Beckham'sız yeniden bir araya gelen Spice Girls grubunun verdiği ilk konserde ses sorunu nedeniyle seyirciler konser alanını terk etti.
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90’lı yılların sonunda popüler olan İngiliz müzik grubu Spice Girls bir eksikle yeniden bir araya geldi ve turneye çıktı.
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Victoria Beckham’sız yola devam eden Spice Girls ekibinin büyük turne konserinde fiyasko yaşandı.
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Turnenin ilk ayağı olan Dublin’deki Croke Park konseri, ses arızası nedeniyle seyircilerden tepki aldı. Seyirciler, Spice Girls ekibi sahnedeyken konser alanını terk etti.
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Sosyal medya üzerinden paylaşılan şikayetlerde seyirciler, 140 sterline bilet alarak gittikleri konserde ses sistemindeki sorun nedeniyle hiçbir şey duyamadıklarını belirtti.
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Dublin konserinden sonra grup üyelerinden Mel B de Instagram hesabından bir video paylaşarak, ses problemlerinden şikayet etti. Şarkıcı, bir sonraki konser adresi olan Cardiff’te benzer bir durum yaşanmayacağına dair söz verdi.
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Mel B’nin paylaştığı videoda sahneden ses duyulamaması üzerine seyirciler akın akın konser alanını terk ederken görülüyor.