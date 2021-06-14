Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar

90'lı yıllara damga vuran Sex and the City dizisi yeniden ekrana dönüyor. Başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker, 'And Just Like That' adlı mini diziden kareleri paylaştı.

14.06.2021 - 11:55 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 11:56

Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar - 1
90'lı yılların fenomen dizisi Sex and the City yıllar sonra ekrana dönüyor. Dizinin başrol oyuncularından Kim Cattrall'ın yer almayacağı; Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis'in yeniden kadroda yer aldığı dizi setinden ilk fotoğraflar geldi.
Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar - 2

Sarah Jessica Parker, 'And Just Like That adlı mini devam dizisinin orijinal oyuncu kadrosunun bir eksikle de olsa yeniden bir araya geldiğini gösteren ilk fotoğrafı önceki gün sosyal medya hesabında paylaştı. 

Parker, fotoğrafa, "Yeniden bir aradayız. İlk bölümleri okuyoruz... Tüm dostlarla ve ekibimizin en yeni üyeleriyle birlikteyiz. Tıpkı bir dondurma gibi" mesajını yazdı. 

Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar - 3
Kısa bir süre sonra Parker, ilk okuma  provasından fotoğraf paylaşmıştı. Masada, senaryoların okuma provası sonrasında toplanacağını belirten not dikkat çekmişti. Bu notun, senaryonun sızmasını önlemek için yazıldığı düşünülmüştü.
Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar - 4
Parker, şubat ayında verdiği bir röportajda, yeni seri fikrinin karantina sürecinde doğdunu belirterek, başlarda bir podcast serisi olarak planlanan yapımın, daha sonra And Just Like That başlığı ile yeni bir dizi formatına dönüştüğünü söylemişti.
Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar - 5

Parker, And Just Like That dizisinin doğuş hikayesini şöyle anlatmıştı:

“Bu çok komik çünkü planlarımızda hiç yoktu. Şovun yapımcısı Michael Patrick King ile konuşmamıştık. Tüm olaylar karantinanın ilk dönemlerinde oldu. Sanırım Nisan veya Mayıs aylarıydı. Bir podcast yayının dinliyordum ve ve Michael Patrick ve ben şovu yapma ve prodüksiyon deneyimimiz hakkında hiç konuşmamıştık, bununla ilgili çok özel bir hikaye olduğunu, bu da ayrıntıların bir lütfu ve ne gerektiğine dair küçük detaylar olduğunu anladım. Biliyorsunuz, sevdiğim ve hayran olduğum bir seri yapmak ve sokaklarda olmak gibi… Ve onu aradım, çünkü bir şov hakkında podcast dinliyordum ve dedim ki, "Michael biliyor musun, bunun hakkında hiç konuşmadık ve bu bizim hikayemiz. Sonra belki bir podcast yapabiliriz diye konuştuk ve bu konuşmalarımız esnasında, ‘Neden podcast yapıyoruz? Belki de yeni bir bölüm mü yapmalıyız? İsmi Sex and the City olmadan, farklı bir başlıkta, yeni bir bölüm gibi’ diye düşündü.”

Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar - 6
"Her şehirdeki her toplumun kendi hikayesi ve salgınla ilgili benzersiz bir deneyimi vardı. Finans ve kültür merkezi olarak görülen New York bile, birçok insanı etkileyecek şekilde kapandı. Yani sessizliği kulakları sağır ediyordu. Ve 'Bu kadınlar nerede? Neredeler? Birbirlerini bulabilirler mi? Birlikte olabilirler mi? Hayatları nasıl?’ Ve siyasi iklim ve sosyal iklim değişmeye başladığında, adalet ve ırksal eşitlik çağrıları açısından, tüm bu konuşmalar evlerimizdeki deneyimimizin büyük bir parçası haline geliyordu, Michael ve benim için bu daha ilginç bir hal almaya başladı. Ve böylece Just Like That doğdu.”

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