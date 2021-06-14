Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar

Parker, And Just Like That dizisinin doğuş hikayesini şöyle anlatmıştı:

“Bu çok komik çünkü planlarımızda hiç yoktu. Şovun yapımcısı Michael Patrick King ile konuşmamıştık. Tüm olaylar karantinanın ilk dönemlerinde oldu. Sanırım Nisan veya Mayıs aylarıydı. Bir podcast yayının dinliyordum ve ve Michael Patrick ve ben şovu yapma ve prodüksiyon deneyimimiz hakkında hiç konuşmamıştık, bununla ilgili çok özel bir hikaye olduğunu, bu da ayrıntıların bir lütfu ve ne gerektiğine dair küçük detaylar olduğunu anladım. Biliyorsunuz, sevdiğim ve hayran olduğum bir seri yapmak ve sokaklarda olmak gibi… Ve onu aradım, çünkü bir şov hakkında podcast dinliyordum ve dedim ki, "Michael biliyor musun, bunun hakkında hiç konuşmadık ve bu bizim hikayemiz. Sonra belki bir podcast yapabiliriz diye konuştuk ve bu konuşmalarımız esnasında, ‘Neden podcast yapıyoruz? Belki de yeni bir bölüm mü yapmalıyız? İsmi Sex and the City olmadan, farklı bir başlıkta, yeni bir bölüm gibi’ diye düşündü.”