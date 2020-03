Yenilmezler'de dengeler değişiyor: Captain Marvel kötü karakter oluyor

Dünya çapında bir 1 milyar 128 milyon gişe hasılatı elde ederek 2019'un en başarılı filmlerinden biri olarak gösterilen Captain Marvel'ın devam filmi için hazırlıklar devam ederken, Yenilmezler (Avengers) serisi için yeni bir iddia gündeme geldi. We Got This Covered’ın kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Marvel, bir sonraki Yenilmezler filminde Captain Marvel’i kötü karakter yapacak.