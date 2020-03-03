Yenilmezler'de dengeler değişiyor: Captain Marvel kötü karakter oluyor

03.03.2020 - 15:01
Dünya çapında bir 1 milyar 128 milyon gişe hasılatı elde ederek 2019'un en başarılı filmlerinden biri olarak gösterilen Captain Marvel'ın devam filmi için hazırlıklar devam ederken, Yenilmezler (Avengers) serisi için yeni bir iddia gündeme geldi. We Got This Covered’ın kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Marvel, bir sonraki Yenilmezler filminde Captain Marvel’i kötü karakter yapacak.
Buna göre Captain Marvel, X-Men: Dark Phoenix'te Sophie Turner'ın hayat verdiği Jean Grey gibi uzaydan gelen düşman bir varlıkla karşı karşıya kalacak. Bu varlık Carol Danvers'ı yani Captain Marvel'i ele geçirecek ve onu şu anda olduğundan çok daha güçlü hale getirecek.
Bu gelişmenin işaretinin Avengers 5’in finalinde verileceği ardından olayların Captain Marvel 3’te işleneceği ve süper kahramanın muhtemelen sonunda normale döneceği belirtiliyor.
Captain Marvel’ın, Marvel Sinematik Evreni’nin 5. evresinde iki süper kahraman ekibinin liderliğini yapacağı hatta Örümcek Adam (Spider Man) ile birlikte serinin yeni yüze olacağı iddialar arasında.