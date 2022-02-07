Yepyeni filmler puhutv’de

Haberler 07.02.2022 - 16:47 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 17:43
puhutv, şubat ayında film kataloğuna eklediği yepyeni yapımlarla karşınızda… Başrolünde Amelie ve Protesto gibi filmlerden hatırladığımız Mathieu Kassovitz’in yer aldığı Kimim Ben? / Nobody From Nowhere, gösterildiği her yerde sansasyona dönüşen, filmi izlerken bayılan izleyicilerin hikayeleri ile şöhreti kulaktan kulağa yayılan Ölümcül Oyun / Goodnight Momy, başrolleri Pierre Bokma ve Rifka Lodeizen’in paylaştığı Tonio, Mike Dopud, Jane Badler, Venedik ve Toronto film festivallerinde yarışan, Xavier Legrand’ın ilk uzun metraj filmi Velayet / Custody ve Jochen Hägele ve Maximilien Poullein'in rol aldığı bağımsız bir siberpunk filmi olan Sanal Devrim / Virtual Revolution…
Sinema tutkunları için dünyanın farklı köşelerinden filmleri bir araya getiren zengin yelpazede, farklı türler dikkat çekiyor. Bol ödüllü, bol yıldızlı, etkileyici filmler şimdi puhutv’de….
NOBODY FROM NOWHERE/KİMİM BEN? (2014)
Sıkıcı hayatından bıkan yalnız bir emlakçı, zamanla insanlarla tanışırken farklı kimliklere bürünür. Giyimini, hareketlerini, mimiklerini, dış görünüşünü kopyalayarak onlarmış gibi sokaklarda dolaşma saplantısı olan bir emlakçının bu hastalığı başına çok ilginç olayların gelmesine sebep olur. Başrolünde Amelie ve Protesto gibi filmlerden hatırladığımız Mathieu Kassovitz’in yer aldığı Kimim Ben? alışılagelmişin dışında bir konuyu izleyicilere sunuyor. Farklı bir Fransa sokaklarının karanlık atmosferi ile heyecan dozunu müthiş finaline kadar bir an bile düşürmeyen filmi kaçırmamalarını tavsiye ederiz.
GOODNIGHT MOMMY/ÖLÜMCÜL OYUN (2014)
Gösterildiği her yerde sansasyona dönüşen, filmi izlerken bayılan izleyicilerin hikayeleri ile şöhreti kulaktan kulağa yayılan Ölümcül Oyun, 9 yaşındaki ikizler Lukas ve Elias’ın hikayesini anlatıyor. İkizler, estetik bir operasyon geçirdikten sonra yüzü bandajlı bir şekilde eve dönen annelerinin gerçek anneleri olup olmadığından şüphelenmeye başlar. Ancak kasabadan uzakta, ormanlık bir alanda olan evlerinde onlara yardım edecek kimse yoktur. Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ına aday olan ve Michael Haneke’nin kült filmi Funny Games’i akıllara getiren Ölümcül Oyun, Avusturya yapımı.
TONIO (2016)
21 yaşındaki Tonio van der Heijden'a bir araba çarpar ve yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybeder. Bu trajik olay tek çocukları yoğun bakımdayken ebeveynlerinin hayatını şiddetli bir biçimde değiştirir. Tonio'nun babası A.F. Th. van der Heijden'ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Paula van der Oest üstleniyor. Yabancı Dilde Film dalında Hollanda’nın Oscar’a aday gösterdiği filmin senaryosunu Hugo Heinen kaleme alırken, başrolleri Pierre Bokma ve Rifka Lodeizen paylaşıyor.
VIRTUAL REVOLUTION/SANAL DEVRİM (2016)
2047 yılında insanlar çoğu zamanını sanal gerçekliğe bağlı şekilde online geçirmektedir. Gerçekliğin önemini tamamen yitirdiği bu zamanlarda ajan Nash, sanal gerçeklik sistemine tehdit oluşturan teröristleri yok etmekle görevlendirilir. Geçmiş ve gelecek, sanal ve gerçek arasında kalan Nash hayatını ve yaşadığı toplumu değiştirecek bazı kararlar almak zorunda kalacaktır. Mike Dopud, Jane Badler, Jochen Hägele ve Maximilien Poullein'in rol aldığı bağımsız bir siberpunk filmi olan Sanal Devrim distopik Neo Paris'te geçiyor.
CUSTODY/ VELAYET (2016)
Venedik ve Toronto film festivallerinde yarışan, Xavier Legrand’ın ilk uzun metraj filmi Velayet, Léa Drucker ve Denis Ménochet'nin başrollerde olduğu etkileyici bir yapım. Miriam ve Antoine şiddetli geçimsizlik yaşayan, iki çocuk sahibi bir çifttir. Boşanma kararı aldıklarında küçük erkek çocuk Julien için velayet meselesi ortaya çıkar. Çocukların ikisi de annelerine şiddet uyguladığı iddia edilen babalarından nefret etmektedirler ve anneleri ile kalmayı isterler. Çekişmeli velayet davasında gerilim hiç eksik olmaz. Fransız sinemacı Legrand’ın Velayet ile Venedik’te sürpriz yaparak hem Yönetmen hem de En İyi İlk Film ödüllerini kazandığını hatırlatmakta yarar var.