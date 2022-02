Yepyeni filmler puhutv’de

puhutv, şubat ayında film kataloğuna eklediği yepyeni yapımlarla karşınızda… Başrolünde Amelie ve Protesto gibi filmlerden hatırladığımız Mathieu Kassovitz’in yer aldığı Kimim Ben? / Nobody From Nowhere, gösterildiği her yerde sansasyona dönüşen, filmi izlerken bayılan izleyicilerin hikayeleri ile şöhreti kulaktan kulağa yayılan Ölümcül Oyun / Goodnight Momy, başrolleri Pierre Bokma ve Rifka Lodeizen’in paylaştığı Tonio, Mike Dopud, Jane Badler, Venedik ve Toronto film festivallerinde yarışan, Xavier Legrand’ın ilk uzun metraj filmi Velayet / Custody ve Jochen Hägele ve Maximilien Poullein'in rol aldığı bağımsız bir siberpunk filmi olan Sanal Devrim / Virtual Revolution…

Sinema tutkunları için dünyanın farklı köşelerinden filmleri bir araya getiren zengin yelpazede, farklı türler dikkat çekiyor. Bol ödüllü, bol yıldızlı, etkileyici filmler şimdi puhutv’de….