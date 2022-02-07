Yepyeni filmler puhutv’de

CUSTODY/ VELAYET (2016)

Venedik ve Toronto film festivallerinde yarışan, Xavier Legrand’ın ilk uzun metraj filmi Velayet, Léa Drucker ve Denis Ménochet'nin başrollerde olduğu etkileyici bir yapım. Miriam ve Antoine şiddetli geçimsizlik yaşayan, iki çocuk sahibi bir çifttir. Boşanma kararı aldıklarında küçük erkek çocuk Julien için velayet meselesi ortaya çıkar. Çocukların ikisi de annelerine şiddet uyguladığı iddia edilen babalarından nefret etmektedirler ve anneleri ile kalmayı isterler. Çekişmeli velayet davasında gerilim hiç eksik olmaz. Fransız sinemacı Legrand’ın Velayet ile Venedik’te sürpriz yaparak hem Yönetmen hem de En İyi İlk Film ödüllerini kazandığını hatırlatmakta yarar var.