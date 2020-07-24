Yesemek UNESCO yolunda

ALAN YÖNETİM PLANI ONAYLANDI

Tüm bu çalışmalar neticesinde 2020 yılı Şubat ayında yapılan Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantıları sonucunda Yesemek Alan Yönetim Planı onaylandı. 2020 yılında devam eden UNESCO Kalıcı Dosya çalışmaları kapsamında ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) ile pandemi sürecinde internet üzerinden yapılan telekonferans neticesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle Türkiye’de ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ICOMOS arasında sözleşme imzalandı. ICOMOS bu sözleşme ile Yesemek için UNESCO Dünya Mirası kalıcı dosya hazırlama aşamasında danışmanlık ve teknik destek sağlayacak olup hedefimiz, bu evrensel değerin UNESCO Dünya Miras Alanları kalıcı listesine girerek taçlandırılmasıdır.