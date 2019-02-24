Yeşilçam'ın ustası Eşref Kolçak'tan sitem: Böyle saygısızlık olmaz

Yatarak değil çalışarak ölmek istediğini ifade eden Kolçak, "Güzel sanatların kitabı olmaz. 50 üniversite de bitirseniz Allah onu vermemişse hiçbir zaman bir şey yapamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Merhum oğlu Harun Kolçak'ın dünya çapında bir müzisyen olduğunu belirten Eşref Kolçak, kendisinin ise müziğe yeteneğinin bulunmadığını, herhangi bir enstrüman çalamadığını anlattı.