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Yıldız futbolcu Neymar, La Casa de Papel'de

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden La Casa de Papel ile anlaştığını duyurdu.

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    Piyasaya değeri en yüksek oyunculardan biri olan Brezilyalı Neymar, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir video ile La Casa de Papel hayranlarını heyecanlandırdı.

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    Neymar videoda, La Casa de Papel'in meşhur Dali maskesi ve kırmızı kostümü ile görülüyor.


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    Yıldız futbolcu bu videoyu "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel" sözleriyle ve "yeni transfer" etiketi ile paylaştı.


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    Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar'a "Çeteye hoş geldin" cevabı verdi.


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    Neymar, dizinin yayında olan 3. sezonun, 6. ve 8. bölümlerinde bir keşiş olarak dizide yer alıyor.
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    Fakat bu sahneler 3. sezonun kurgusunda kullanılmamıştı. Bu bölümlerin Neymar'lı yeni kurgusuyla platforma yeniden yüklendiği belirtildi.
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