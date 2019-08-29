Yıldız futbolcu Neymar, La Casa de Papel'de

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden La Casa de Papel ile anlaştığını duyurdu.
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Piyasaya değeri en yüksek oyunculardan biri olan Brezilyalı Neymar, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir video ile La Casa de Papel hayranlarını heyecanlandırdı.
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Neymar videoda, La Casa de Papel'in meşhur Dali maskesi ve kırmızı kostümü ile görülüyor.
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Yıldız futbolcu bu videoyu "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel" sözleriyle ve "yeni transfer" etiketi ile paylaştı.
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Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar'a "Çeteye hoş geldin" cevabı verdi.
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Neymar, dizinin yayında olan 3. sezonun, 6. ve 8. bölümlerinde bir keşiş olarak dizide yer alıyor.
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Fakat bu sahneler 3. sezonun kurgusunda kullanılmamıştı. Bu bölümlerin Neymar'lı yeni kurgusuyla platforma yeniden yüklendiği belirtildi.