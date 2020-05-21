Yıldız Savaşları, Avengers: Endgame’i geride bıraktı

21.05.2020 - 12:48
Screen Rant'ta yer alan habere göre Rotten Tomatoes’un en sevilen yaz filmlerini belirlediği Ultimate Summer Movie Showdown anketinde Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı (Star Wars: Revenge of the Sith), gişe rakamlarındaki farka rağmen Avengers: Endgame’e karşı galip geldi.
Rotten Tomatoes, Sith’in İntikamı vs Endgame anketine 550 binin üzerinde hayranın katıldığını ve oyların neredeyse yüzde 81’inin Star Wars filmine gittiğini açıkladı.
Diğer kıran kırana mücadelelere katılım daha düşük oldu. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) ile Kara Şövalye Yükseliyor (Dark Knight Rises) arasındaki oylamaya 400 bin kişi katılırken, bu oylamayı Kara Şövalye Yükseliyor kazandı.
Marvel Sinematik Evreni’nde bir dönemi sona erdiren Avengers: Endgame 2 milyar 797 milyon dolar hasılat ile tüm zamanların gişe rekorunu Avatar’ın elinden almıştı. Star Wars önbölüm üçlemesinin son filmi olan Sith’in İntikamı 15 yıl önce bu hafta gösterime girmiş ve e leştirmenlerden pek iyi yorumlar almasa da 868 milyon dolarla (yaklaşık 5,9 milyar TL) kendi ölçeğinde başarılı olmuştu.