Yıldız Savaşları, Avengers: Endgame’i geride bıraktı

Marvel Sinematik Evreni’nde bir dönemi sona erdiren Avengers: Endgame 2 milyar 797 milyon dolar hasılat ile tüm zamanların gişe rekorunu Avatar’ın elinden almıştı. Star Wars önbölüm üçlemesinin son filmi olan Sith’in İntikamı 15 yıl önce bu hafta gösterime girmiş ve e leştirmenlerden pek iyi yorumlar almasa da 868 milyon dolarla (yaklaşık 5,9 milyar TL) kendi ölçeğinde başarılı olmuştu.