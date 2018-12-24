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Yılın çok satan albüm, film ve kitapları

2018'i geride bırakıp 2019'a girmeye hazırlandığımız günlerde n11 yılın en çok satan albüm, film ve kitaplarını açıkladı. İşte 2018'de en çok tercih edilen albüm, film ve kitaplar...

  • 1

    ALBÜMLER

    ALBÜMLER
    Rollıng Stones - GRRR!
  • 2

    Yıldız Tilbe - Yıldızlı Şakıları - Volum 1 ve 2 - 4 Cd
  • 3

    Serkan Aydın & Buğrahan Denizoğlu - İki İnsan Tek Yürek
  • 4

    Koray Avcı - Sonra Dersin Ki
  • 5

    Mahzuni'ye Saygı - Çeşitli Sanatçılar
  • 6

    Face Yourself
  • 7

    Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Usta Çırak
  • 8

    Sagopa Kajmer - Bir Pesimistin Gözyaşları
  • 9

    Mançoloji 1
  • 10

    Mabel Matiz - Maya
  • 11

    Manuş Baba - Dönersen Islık Çal
  • 12

    KİTAPLAR

    KİTAPLAR
    Mustafa Kemal – Yazar: Yılmaz Özdil
  • 13

    Efsane Serisi – Yazar: Marie Lu
  • 14

    Hush Hush Serisi – Yazar: Becca Fitzpatrick
  • 15

    İlluminae Dosyaları Serisi – Yazar: Amie Kaufman, Jay Kristoff
  • 16

    Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar – Yazar: Rukiye Türeyen
  • 17

    Karantina Üçüncü Perde – Yazar: Beyza Alkoç
  • 18

    Labirent Serisi – Yazar: James Dashner
  • 19

    Millennium Serisi – Yazar: David Lagercrantz, Stieg Larsson
  • 20

    Taht Oyunları Serisi – Yazar: George R. R. Martin
  • 21

    The Witcher Serisi – Yazar: Andrzej Sapkowski
  • 22

    Wulf Dorn Psikolojik Gerilim Serisi – Yazar: Wulf Dorn
  • 23

    FİLMLER

    FİLMLER
    Apollo 13
  • 24

    Blade Runner
  • 25

    Deadpool 2 Prometheus
  • 26

    Dunkirk
  • 27

    Forrest Gump
  • 28

    Gladyatör
  • 29

    Adalet Birliği (Justice League)
  • 30

    Matrix
  • 31

    Prometheus
  • 32

    Star Wars
  • 33

    The Prestige
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