Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu

10. John Wick 3: Parabellum

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 10 ayında 42 milyon 731 bin 165 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise 686 milyon 404 bin 109 liraya ulaştı.

Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin yaptığı John Wick 3: Parabellum 944 bin 173 kişi tarafından izlenerek, listenin 10. sırasına yerleşti. Filmin hasılatı ise 16 milyon 702 bin 699 liraya ulaştı.