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Yılın sinema ve televizyon fotoğrafları

2018 biterken IMDb editörleri yılın sinema ve televizyon fotoğraflarını seçti. İşte 2018'e damga vuran anlar...

  • 1

    Poppy / American Music Awards 2018 (2018)
  • 2

    Missy Elliott ve Ciara
  • 3

    Bex Taylor-Klaus / Hell Fest (2018)
  • 4

    Teyana Taylor
  • 5

    Cardi B ve Offset / American Music Awards 2018 (2018)
  • 6


    Drake
  • 7

    Jane Fonda ve Sam Waterston
  • 8

    Thandie Newton / 70. Emmy Awards (2018)
  • 9

    Woody Harrelson
  • 10

    Lady Gaga
  • 11

    Etkinlik fotoğrafı
  • 12

    Brie Larson
  • 13


    Dane Young
  • 14

    Da Brat ve Porsha Williams
  • 15

    Natalie Dormer
  • 16

    Tom Hardy / Venom (2018)
  • 17

    Blake Lively / A Simple Favor (2018)
  • 18

    John Cena ve Hoda Kotb
  • 19

    Jamie Lee Curtis / Halloween (2018)
  • 20

    Donald Glover
  • 21


    Rita Ora
  • 22

    Janelle Monae
  • 23

    Ezra Miller / Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)
  • 24

    Tom Cruise, Christopher McQuarrie, Henry Cavill ve Simon Pegg / Mission: Impossible - Fallout (2018)
  • 25

    Thomas Lennon, Weird Al Yankovic ve Leron Gubler
  • 26

    Naomi Watts
  • 27

    Rita Moreno ve Norman Lear
  • 28

    Laura Dern ve Saoirse Ronan
  • 29

    Jon Seda, Dick Wolf, Brian Tee, Yaya DaCosta, Annie Ilonzeh ve Kara Killmer/ Chicago Fire (2012)
  • 30

    Anne Hathaway ve Jeremy Renner
  • 31

    RuPaul
  • 32

    Post Malone
  • 33

    Rihanna
  • 34

    Thandie Newton ve Angela Sarafyan
  • 35

    Cate Blanchett ve Viola Davis
  • 36

    Jack Black
  • 37


    Eric McCormack
  • 38

    Jeff Bridges, Yoko Ono ve Ringo Starr
  • 39

    Quincy Jones
  • 40

    Kristen Bell ve Idina Menzel
  • 41

    Rami Malek / Bohemian Rhapsody (2018)
  • 42

    Tatiana Maslany / 70. Emmy Awards (2018)
  • 43

    Allison Janney, Saoirse Ronan, Greta Gerwig ve Margot Robbie / 33. Film Independent Spirit Awards (2018)
  • 44


    Tyler the Creator
  • 45

    Rosario Dawson ve Laverne Cox
  • 46

    Freida Pinto
  • 47

    Harry Styles
  • 48

    Danny DeVito
  • 49

    Seth Meyers ve Kelly Clarkson
  • 50

    Jimmy Fallon ve BTS / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
  • 51

    Lizzy Caplan, Nick Kroll ve Tom Riley
  • 52

    B.J. Novak ve Mindy Kaling
  • 53

    Ike Barinholtz ve Tiffany Haddish/ The Oath (2018)
  • 54

    Javier Bardem ve Guillermo del Toro
  • 55


    Lil' Wayne
  • 56

    Rami Malek
  • 57

    Andrew Lincoln ve Danai Gurira / The Walking Dead (2010)
  • 58

    Wes Anderson ve Tilda Swinton
  • 59

    Cedric the Entertainer, Damon Wayans Jr ve Marcel Spears
  • 60

    Chris Cornell
  • 61

    Etkinlik fotoğrafı
  • 62

    Timothée Chalamet
  • 63

    Michiel Huisman ve Paxton Singleton / The Haunting of Hill House (2018)
  • 64

    Tina Fey
  • 65

    Miles Brown ve Marsai Martin / American Music Awards 2018 (2018)
  • 66

    Emily Ratajkowski, Amy Schumer ve Kirsten Gillibrand
  • 67

    Taylor Swift / American Music Awards 2018 (2018)
  • 68

    Damian Lewis
  • 69

    Etkinlik fotoğrafı
  • 70

    John C. Reilly ve Steve Coogan / Stan & Ollie (2018)
  • 71

    Jon Hamm ve Sarah Silverman
  • 72

    Bill Murray
  • 73

    Spike Lee, Topher Grace, John David Washington ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
  • 74

    Jessica Biel, Justin Timberlake ve Jimmy Fallon
  • 75

    Stan Lee

  • 76

    Scarlett Johansson, Susan Kelechi Watson, Danai Gurira ve Pom Klementieff
  • 77

    Jude Law ve Ezra Miller / Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)
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