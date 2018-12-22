Yılın sinema ve televizyon fotoğrafları
2018 biterken IMDb editörleri yılın sinema ve televizyon fotoğraflarını seçti. İşte 2018'e damga vuran anlar...
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1Poppy / American Music Awards 2018 (2018)
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2Missy Elliott ve Ciara
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3Bex Taylor-Klaus / Hell Fest (2018)
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4Teyana Taylor
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5Cardi B ve Offset / American Music Awards 2018 (2018)
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6
Drake
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7Jane Fonda ve Sam Waterston
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8Thandie Newton / 70. Emmy Awards (2018)
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9Woody Harrelson
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10Lady Gaga
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11Etkinlik fotoğrafı
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12Brie Larson
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13
Dane Young
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14Da Brat ve Porsha Williams
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15Natalie Dormer
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16Tom Hardy / Venom (2018)
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17Blake Lively / A Simple Favor (2018)
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18John Cena ve Hoda Kotb
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19Jamie Lee Curtis / Halloween (2018)
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20Donald Glover
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21
Rita Ora
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22Janelle Monae
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23Ezra Miller / Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)
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24Tom Cruise, Christopher McQuarrie, Henry Cavill ve Simon Pegg / Mission: Impossible - Fallout (2018)
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25Thomas Lennon, Weird Al Yankovic ve Leron Gubler
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26Naomi Watts
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27Rita Moreno ve Norman Lear
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28Laura Dern ve Saoirse Ronan
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29Jon Seda, Dick Wolf, Brian Tee, Yaya DaCosta, Annie Ilonzeh ve Kara Killmer/ Chicago Fire (2012)
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30Anne Hathaway ve Jeremy Renner
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31RuPaul
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32Post Malone
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33Rihanna
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34Thandie Newton ve Angela Sarafyan
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35Cate Blanchett ve Viola Davis
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36Jack Black
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37
Eric McCormack
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38Jeff Bridges, Yoko Ono ve Ringo Starr
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39Quincy Jones
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40Kristen Bell ve Idina Menzel
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41Rami Malek / Bohemian Rhapsody (2018)
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42Tatiana Maslany / 70. Emmy Awards (2018)
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43Allison Janney, Saoirse Ronan, Greta Gerwig ve Margot Robbie / 33. Film Independent Spirit Awards (2018)
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44
Tyler the Creator
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45Rosario Dawson ve Laverne Cox
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46Freida Pinto
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47Harry Styles
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48Danny DeVito
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49Seth Meyers ve Kelly Clarkson
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50Jimmy Fallon ve BTS / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
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51Lizzy Caplan, Nick Kroll ve Tom Riley
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52B.J. Novak ve Mindy Kaling
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53Ike Barinholtz ve Tiffany Haddish/ The Oath (2018)
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54Javier Bardem ve Guillermo del Toro
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55
Lil' Wayne
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56Rami Malek
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57Andrew Lincoln ve Danai Gurira / The Walking Dead (2010)
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58Wes Anderson ve Tilda Swinton
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59Cedric the Entertainer, Damon Wayans Jr ve Marcel Spears
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60Chris Cornell
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61Etkinlik fotoğrafı
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62Timothée Chalamet
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63Michiel Huisman ve Paxton Singleton / The Haunting of Hill House (2018)
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64Tina Fey
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65Miles Brown ve Marsai Martin / American Music Awards 2018 (2018)
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66Emily Ratajkowski, Amy Schumer ve Kirsten Gillibrand
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67Taylor Swift / American Music Awards 2018 (2018)
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68Damian Lewis
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69Etkinlik fotoğrafı
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70John C. Reilly ve Steve Coogan / Stan & Ollie (2018)
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71Jon Hamm ve Sarah Silverman
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72Bill Murray
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73Spike Lee, Topher Grace, John David Washington ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
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74Jessica Biel, Justin Timberlake ve Jimmy Fallon
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75
Stan Lee
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76Scarlett Johansson, Susan Kelechi Watson, Danai Gurira ve Pom Klementieff
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77Jude Law ve Ezra Miller / Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)