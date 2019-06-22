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Yılın sürprizi Aladdin'den

Will Smith'in sevilen karakter Genie'ye hayat verdiği, Aladdin gişede yılın sürprizine imza attı. Box Office'in verilerine göre Disney'in son filmi, bu yıl vizyona gire 2 film dışında tüm yapımları geride bırakmayı başardı. İşte 2019'ın en çok hasılat yapan filmleri.

  • 1

    20. The Curse of La Llorona

    121.6 milyon dolar

  • 2

    19. The Upside

    122.2 milyon dolar

  • 3

    18. Rocketman

    138.4 milyon dolar

  • 4

    17. Escape Room

    155.7 milyon dolar

  • 5

    16. The Secret Life of Pets 2

    163.4 milyon dolar

  • 6

    15. The LEGO Movie 2: The Second Part

    191.1 milyon dolar

  • 7

    14. Dark Phoenix

    207.2 milyon dolar

  • 8

    13. Glass

    247 milyon dolar

  • 9

    12. Us

    254.6 milyon dolar

  • 10

    11. John Wick: Chapter 3 - Parabellum

    277.5 milyon dolar

  • 11

    10. Godzilla: King of the Monsters 344.5 milyon dolar
  • 12

    9. Dumbo 351.1 milyon dolar
  • 13

    8. Shazam! 363.2 milyon dolar
  • 14

    7. Alita: Battle Angel 404.9 milyon dolar
  • 15

    6. Pokemon Detective Pikachu

    421.8 milyon dolar

  • 16

    5. How to Train Your Dragon: The Hidden World 519.6 milyon dolar
  • 17

    4. The Wandering Earth

    699.8 milyon dolar

  • 18

    3. Aladdin

    733.3 milyon dolar

  • 19

    2. Captain Marvel

    1 milyar 128 milyon dolar

  • 20

    1. Avengers: Endgame 2 milyar 744 milyon dolar
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