Yılın sürprizi Aladdin'den
Will Smith'in sevilen karakter Genie'ye hayat verdiği, Aladdin gişede yılın sürprizine imza attı. Box Office'in verilerine göre Disney'in son filmi, bu yıl vizyona gire 2 film dışında tüm yapımları geride bırakmayı başardı. İşte 2019'ın en çok hasılat yapan filmleri.
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1
20. The Curse of La Llorona
121.6 milyon dolar
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2
19. The Upside
122.2 milyon dolar
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3
18. Rocketman
138.4 milyon dolar
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4
17. Escape Room
155.7 milyon dolar
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5
16. The Secret Life of Pets 2
163.4 milyon dolar
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6
15. The LEGO Movie 2: The Second Part
191.1 milyon dolar
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7
14. Dark Phoenix
207.2 milyon dolar
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8
13. Glass
247 milyon dolar
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9
12. Us
254.6 milyon dolar
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10
11. John Wick: Chapter 3 - Parabellum
277.5 milyon dolar
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1110. Godzilla: King of the Monsters 344.5 milyon dolar
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129. Dumbo 351.1 milyon dolar
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138. Shazam! 363.2 milyon dolar
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147. Alita: Battle Angel 404.9 milyon dolar
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15
6. Pokemon Detective Pikachu
421.8 milyon dolar
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165. How to Train Your Dragon: The Hidden World 519.6 milyon dolar
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17
4. The Wandering Earth
699.8 milyon dolar
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18
3. Aladdin
733.3 milyon dolar
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19
2. Captain Marvel
1 milyar 128 milyon dolar
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201. Avengers: Endgame 2 milyar 744 milyon dolar