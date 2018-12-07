Yılmaz Erdoğan'dan Çok Güzel Hareketler Bunlar açıklaması

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz Erdoğan, "Henüz kanal belli değil" dedi.
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Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM’den roman ve dergi alan Erdoğan, kendine yöneltilen soruları yanıtladı.
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Erdoğan, “Biliyorsunuz Çok Güzel Hareketler Bunlar’ı tekrar çekmeye başladık. Yeni ekip, yeni kadro çekimlere start verdik" dedi.
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51 yaşındaki Erdoğan, "Henüz kanal belli değil, imzalar atılmadan söylemem doğru olmaz. İlerleyen günlerde duyarsanız zaten” ifadelerini kullandı.
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Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak, ilk olarak İstanbul Komedi Festivali kapsamında BKM'de seyirci karşısına çıkmıştı.
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Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yapıp hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı Organize İşler 2 ise 1 Ocak 2019'da vizyonda olacak.