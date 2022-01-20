Yönetmen Bong Joon-ho yeni filmi için Robert Pattinson'ı seçti

Haberler 20.01.2022 - 14:26
2020'deki 92. Oscar töreninde Parasite (Parazit) filmi sayesinde En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho yeni projesi için ABD'li oyuncu Robert Pattinson'ın peşinde.
Hollywood Reporter sitesinin aktardığına göre Warner Bros. ile çalışacak olan Bong kendi yazıp yönettiği bir bilim kurgu filmi çekecek.
Edward Ashton'ın Mickey7 romanından uyarlanacak bu proje için, yeni Batman filminde Batman/ Bruce Wayne karakterini canlandıran Pattinson ile görüşmeler sürüyor.
Kitapta Mickey7 karakteri, Niflheim adındaki bir yeri kolonileştirme görevini üstleniyor. Bu çok riskli görev sırasında hayatını kaybeden Mickey7 bir klon olarak yeniden dünyaya geliyor ama birçok şeyi hatırlayamıyor ve görev üs merkezine gittiğinde kendisinin yerini Mickey8'in aldığını görüyor.
Parazit filmi, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak 'En İyi Film' ödülüyle Oscar tarihine geçmişti.