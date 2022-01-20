Yönetmen Bong Joon-ho yeni filmi için Robert Pattinson'ı seçti

Kitapta Mickey7 karakteri, Niflheim adındaki bir yeri kolonileştirme görevini üstleniyor. Bu çok riskli görev sırasında hayatını kaybeden Mickey7 bir klon olarak yeniden dünyaya geliyor ama birçok şeyi hatırlayamıyor ve görev üs merkezine gittiğinde kendisinin yerini Mickey8'in aldığını görüyor.



