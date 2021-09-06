Yönetmen Turgay Kural'ın koleksiyonu Sivas'ın tarihe ışık tutuyor

Kural, yaptığı açıklamada, kentin fotoğrafçılık tarihini incelediğinde neredeyse fotoğrafın icadına inen bir tarihle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Özellikle koleksiyonumda yer alan Osmanlı, erken Cumhuriyet ve Cumhuriyet dönemi fotoğrafhanelerinin kaşelerine ulaştığımda oldukça eski tarihlere indiğini gördüm ve bunun bir araştırma kitabı olarak hazırlanması elzem oldu" dedi.