YouTube’un fragmanını kaldırdığı korku filmi The Nun yüksek hasılat bekliyor
ntv.com.tr
YouTube’un ‘çok korkunç’ ve ‘şoke edici’ içeriğiyle yayın politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle fragmanını yayından kaldırdığı korku filmi The Nun’ın vizyona girdiği hafta sonu 32 ila 37 milyon dolarlık hasılat elde etmesi bekleniyor.
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Altı saniyelik fragmanı, ‘çok korkunç’ olduğu ve YouTube’un yayın politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle yayından kaldırılan korku filmi The Nun, gişeye gözünü dikti.
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Türkiye’de 21 Eylül’de vizyona girecek olan Warner Bros’un yeni filmi The Nun, ABD’de 7 Eylül’de seyiciyle buluşuyor.
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İlk olarak The Conjuring 2 filminde ortaya çıkan iblis rahibe karakterinin başlı başına filme dönüştüğü The Nun filmi için, vizyona girdiği 7 Eylül hafta sonunda 32 milyon doların üstünde hasılat beklentisi var. Tahminler, rakamın 37 milyon dolara da çıkabileceği yönünde.
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Türkiye’de Dehşetin Yüzü adıyla gösterilecek olan The Conjuring 2’nin spinoff’u The Nun, önceki filmlerden dolayı hasılat beklentisinde eli yükseltti. YouTube'da kaldırılan fragmanın merakı artırmasının da filmin gişesini etkileyeceği düşünülüyor.
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Dört filmde oluşan Conjuring serisi dünya çapında 1,1 milyar dolarlık hasılat elde etmişti.
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YouTube, Demián Bichir ve Taissa Farmiga’nın başrollerde yer aldığı The Nun’ın fragmanını, “şoke edici içerik politikasını” ihlal ettiğini ileri sürerek yayından kaldırmıştı.
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Aynı gerekçeyle yaklaşan The Conjuring tanıtımını da kaldıran YouTube, "Çeşitliliğe ve başkalarına saygı göstermeye değer veriyoruz ve reklamlar, web siteleri veya reklam ağımız için uygun olmayan uygulamalarla kullanıcıları rahatsız etmekten veya şoke etmekten kaçınmaya çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
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Fragmanı ihbar eden bir tweet, Twitter’da 100 binden fazla re-tweet alınca YouTube, sosyal medya kullanıcılarının şikayetine kayıtsız kalmamıştı.
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Altı saniyelik tanıtım, önce sessiz başlıyor ama daha sonra bir işaretle korkutucu bir ses ve görüntü ekrana geliyor.
YouTube’un kaldırdığı fragman daha sonra bir kullanıcı tarafından tekrar YouTube'a yüklendi.