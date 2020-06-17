Yunanistan'dan Ayasofya için UNESCO görüşmesi

Telefonla gerçekleşen görüşmede ikilinin, dünya mirası listesinde yer alan ve halen müze olan Ayasofya'da Kuran okunması konusunu da ele aldıkları bildirildi.

Azoulay'ın ayrıca görüşmede Ayasofya'nın statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin önceden kendilerine iletilmesi ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini yinelediği kaydedildi.