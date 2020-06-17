Yunanistan'dan Ayasofya için UNESCO görüşmesi

Son günlerde gündemden düşmeyen Ayasofya için Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinden diplomatik destek arayışına devam ediyor. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konu hakkında UNESCO ile görüşme gerçekleştirdi.
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17.06.2020 - 09:54
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, UNESCO Genel Direktörü General Audrey Azoulay ile Ayasofya meselesini de görüştü.
Telefonla gerçekleşen görüşmede ikilinin, dünya mirası listesinde yer alan ve halen müze olan Ayasofya'da Kuran okunması konusunu da ele aldıkları bildirildi.
Azoulay'ın görüşmede Dendias'a, kurumun gelişmeleri yakından takip ettiğini söylediği aktarıldı.
Azoulay'ın ayrıca görüşmede Ayasofya'nın statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin önceden kendilerine iletilmesi ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini yinelediği kaydedildi.
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