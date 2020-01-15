Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncuları belli oldu

Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosunu açıkladı. Fantastik dizinin prodüksiyonuna gelecek ay Yeni Zelanda’da başlanacak.

Büyük bir rekabet sonucu Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) kitabının yayın haklarını alan ABD merkezli teknoloji devi Amazon, dizi versiyonu için hazırlıkları tamamladı. 1,3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle bugüne kadarki en pahalı yapım olan dizinin ilk sezonunun 20 bölümden oluşması bekleniyor.

Amerikan Televizyon Eleştirmenleri Derneği’nin Los Angeles’ta düzenlediği etkinliğe katılan Amazon, prodüksiyonuna şubat ayında başlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunu açıkladı. Kadroda şu isimler yer alıyor: Robert Aramayo (fotoğraftaki), Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman.

Amazon Studios Başkanı Jennifer Salke, oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği ve dizinin yayın tarihi bilgisini paylaşmadı. Dizinin 2021 içinde seyirciyle buluşması bekleniyor.

Prodüksiyonuna gelecek ay Yeni Zelanda’da başlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi, JD Payne ve Patrick McKay tarafından geliştiriliyor.

Yazar kadrosunda Gennifer Hutchison (Breaking Bad) ve Bryan Cogman’ın (Game of Thrones) da olduğu serinin ilk bölümünü Jurassic World: Fallen Kingdom filminin yönetmeni Juan Antonio Bayona yönetecek.

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