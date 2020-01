Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncuları belli oldu

Büyük bir rekabet sonucu Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) kitabının yayın haklarını alan ABD merkezli teknoloji devi Amazon, dizi versiyonu için hazırlıkları tamamladı. 1,3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle bugüne kadarki en pahalı yapım olan dizinin ilk sezonunun 20 bölümden oluşması bekleniyor.