Yüzüklerin Efendisi dizisinin resmi adı açıklandı

VİDEO İLE AÇIKLANDI

Amazon’un seyirciyle buluşmak üzere hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisinin adı açıklandı. Merakla beklenen isim, bir video ile duyuruldu.

Erimiş metalin bir tahta parçasındaki oyukları doldurduğunun görüldüğü videoda, kadın sesi şöyle diyor:

“Gökyüzünün altındaki Elf kralları için üç yüzük. Cüce lordlar için taştan salonlarında yedi tane. Ölümlü insanlar için dokuz. Gölgelerin uzandığı Mordor ülkesindeki karanlık tahtındaki lord için bir tane."

Daha sonra resmi isim ortaya çıkıyor: The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Gücün Yüzükleri)