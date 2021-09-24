Zeki Müren'in yeğeni: Dayıma anıt mezar sözü verdiler, yapmadılar

"BİZE DANIŞILMAMASI İÇİMİZİ ACITAN BİR KONU"

Olgaç, “Her ölüm yıl dönümünde öne çıkarıp söylemeye çalıştığım şey şu, çok güzide, önemli bir vakfa mirasını bıraktı. Zamanında o mirası bize bırakmışken, biz istemiyor durumuna düşmüş bir aileyiz. Ama biz ölümünden bir ay önce bile beraberdik. Her şeyi, her türlü konuyu konuştuk, detayları konuştuk, yedik, içtik, bu kadar aile yakınları varken Zeki Müren'le ilgili yapılan çalışmalarda bize danışılmaması içimizi acıtan bir konu" diye konuştu.

Zeki Müren'in hayatıyla ilgili 'Sanat Güneşi' adı altında bir filmin çekilmek istendiğini ancak filmle ilgili de kendilerine bir şey danışılmadığını söyleren Olgaç, bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.