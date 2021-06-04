Zerzevan Kalesi'ndeki Mithras Tapınağı'na bağlantılı yapılar bulundu

"Tapınakta ayinler yapılırken gerek koridorlardan gerekse farklı yapılardan giriş yapılıyor. Bu nedenle bunun bu gizem dini ile ilgili olduğunu düşünüyoruz ve kazıları da bu nedenle Mithras Tapınağı ile bağlantılı yapılarda sürdürüyoruz. Tabii farklı alanlarda çalışmalar yapılıyor ama şu an ağırlığımızı biraz daha bu Mithras Tapınağı'na bu Roma'nın gizem dinini içinde barınan Mithras'ın batısındaki ve burayla bağlantılı yeni bulunan yapılarda sürdürüyoruz. Mithras ile bağlantılı koridorlar ortaya çıkarmıştık. Şimdi koridorlarla birlikte baktığımız zaman tapınağa geçişi sağlayan yapılar var. Bunlar üstü kapalı ve dışarıdan tapınağın da görünmediği, tapınağı da kapatan yapılar. Yapı kompleksi olduğunu söyleyebiliriz."