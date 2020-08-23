Zerzevan Kalesi'nin 1800 yıllık girişi bulundu

"GARNİZONUN DOĞUDAKİ İLK VE TEK GİRİŞİNİ BULDUK"

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi'nin Roma’nın sınır garnizonu olduğunu ve 3 bin yıllık geçmişinin bulunduğunu söyledi. Asur döneminden itibaren yerleşim görmüş bir yer olduğunu aktaran Doç. Dr. Coşkun, “Asıl surların bulunduğu hat, Roma dönemi. 400 yıl boyunca bu kale kullanılmış. Hem Pagan Roma hem de Hristiyan Roma. Stratejik bir öneme sahip. Tabii bir askeri yerleşim, askeri garnizon. Biz askeri garnizonun doğudaki girişini, ilk ve tek girişini bulduk. Baktığımızda bin 200 metre uzunluğunda surlara sahip. Surların yüksekliği 12 ile 15 metre arasında değişiyor. Kulelerin yüksekliği 21 metre, 19 metresi korunmuş kulelerin. Biz surun doğudaki tek girişini ortaya çıkarmaya başladık. 1800 yıllık bir giriş burası. Tabii savaşlarla birlikte sürekli onarımlar görmüş. Biz bu sur hattının üç defa yıkılıp yeniden inşa edildiğini biliyoruz. Çünkü Roma’nın karşılaştığı en büyük medeniyet Sasani. Bizim şu anda çalıştığımız yerde, girişte büyük savaşlar olmuş. Bu surlar her defasında Sasaniler tarafından yıkılıyor ve Roma tarafından yeniden inşa ediliyor. Ta ki 639 yılında İslam ordularının fethine kadar" dedi.