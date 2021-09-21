Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi

Çomak "Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yıllarında başlayan Birecik kurtarma kazısında çıkan eserleri burada sergiliyoruz. Zeugma döneminde çok önemli bir kent. Döneminde 80 bin nüfuslu olan büyük bir kent. Burada da bu kentteki kurtarma kazılarında çıkarılan eserler bulunuyor" dedi.