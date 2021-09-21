Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi

21.09.2021 - 11:05
Çomak "Ocak ayı ile haziran ayı arasında pandemi tedbirleri ve kısıtlamalar bu ziyaretçi sayılarını biraz azalttı. Son 2 ayda 90 bine yakın ziyaretçimiz var. 9 ayda müzemizin ziyaretçi sayısı ise 125 bin. Bu rakamın 90 bini son 2 ayda gerçekleşti. Okulların açılması yerli turist anlamında ziyaretçi sayılarımızı düşürecek bunu bekliyoruz" dedi.
Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü "Bu yıl için pandemi olduğundan dolayı hedef koymak biraz zor ancak 2022 yılı için 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz" diye konuştu.
Müzenin önemli eser ve mozaikleri bünyesinde barındırdığını anlatan Özgür Çomak, ziyaretçilerin Çingene Kızı başta olmak üzere Roma ve Yunan mitolojisinden çok önemli olayların anlatıldığı mozaikleri görmek için geldiğine dikkat çekti.
Çomak "Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yıllarında başlayan Birecik kurtarma kazısında çıkan eserleri burada sergiliyoruz. Zeugma döneminde çok önemli bir kent. Döneminde 80 bin nüfuslu olan büyük bir kent. Burada da bu kentteki kurtarma kazılarında çıkarılan eserler bulunuyor" dedi.