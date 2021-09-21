Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 ayda 125 bin kişi ziyaret etti. Müze Müdürü Özgür Çomak, pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısının düştüğünü ve 90 bin ziyaretçinin ise son 2 ayda geldiğini söyledi.

21.09.2021 - 11:05

Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 1
Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı Mozaiği, Mars Heykeli, Roma Dönemi'ne ait çeşmeleri ve Fırat Nehri kenarındaki villalardaki mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserlerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, ziyaretçilerini ağırlıyor. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, haziran ayına kadar pandemi tedbirlerinden dolayı ziyaretçi sayısının azaldığını söyledi. Haziran ayı itibarıyla başlayan yeni normalleşmeyle turların açıldığını dile getiren Çomak, son 2 ayda 90 bin kişinin Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettiğini belirtti.
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 2
HEDEF 500 BİN ZİYARETÇİ

Yılın kalan 9 aylık döneminde 125 bin kişinin müzeyi dolaştığını anlatan Müze Müdürü Çomak, 2022 yılı için hedeflerinin 500 bin ziyaretçi olduğunu vurguladı.
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 3

Çomak "Ocak ayı ile haziran ayı arasında pandemi tedbirleri ve kısıtlamalar bu ziyaretçi sayılarını biraz azalttı. Son 2 ayda 90 bine yakın ziyaretçimiz var. 9 ayda müzemizin ziyaretçi sayısı ise 125 bin. Bu rakamın 90 bini son 2 ayda gerçekleşti. Okulların açılması yerli turist anlamında ziyaretçi sayılarımızı düşürecek bunu bekliyoruz" dedi. 

Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 4

Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü "Bu yıl için pandemi olduğundan dolayı hedef koymak biraz zor ancak 2022 yılı için 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz" diye konuştu. 

Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 5

Müzenin önemli eser ve mozaikleri bünyesinde barındırdığını anlatan Özgür Çomak, ziyaretçilerin Çingene Kızı başta olmak üzere Roma ve Yunan mitolojisinden çok önemli olayların anlatıldığı mozaikleri görmek için geldiğine dikkat çekti. 

Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 6

Çomak "Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yıllarında başlayan Birecik kurtarma kazısında çıkan eserleri burada sergiliyoruz. Zeugma döneminde çok önemli bir kent. Döneminde 80 bin nüfuslu olan büyük bir kent. Burada da bu kentteki kurtarma kazılarında çıkarılan eserler bulunuyor" dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 7
Müzeyi ziyaret edenler ise Gaziantep'e gelince ilk duraklarının Zeugma Mozaik Müzesi olduğunu ve sergilenen eserleri büyüleyici bulduklarını dile getirdi.

Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 8
Zeugma Mozaik Müzesi'nden fotoğraflar...
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 9
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 10
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 11
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 12
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 13
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 14
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 15
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 16
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 17
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi - 18

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER