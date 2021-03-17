Zeus Tapınağı yapılan çalışmalarla eski ihtişamına kavuşturulacak

17.03.2021 - 12:54
"Öncelikli olarak tapınakta kısmi kazı ve temizlik çalışması yaptık. Aynı alanda belgeleme çalışması gerçekleştirdik. Ciddi anlamda çok büyük restorasyon yapılması için proje hazırladık. Gerekli ödenek için başvurduk. Ödeneğin onaylanmasının ardından çalışmaya başlayacağız. Çünkü mimari bloklar, sütunlar burada mevcut. En büyük sıkıntımız, tapınağın kuzey cephesinde bir eğim söz konusu."
"O cepheyi tamamen aşağıya indirip, olası bir deprem karşısında tekrar kuracağız ve iyice sağlamlaştıracağız. Bu çalışma tamamlandığında bir rüyamızda gerçekleşmiş olacak. Zeus Tapınağı hak ettiği yeri fazlasıyla alacak. Anadolu'nun en iyi, en ilgi çekici ve en çok ziyaret edilen tapınaklarından biri olacak. Tapınağı kendi malzemesiyle ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Modern taşla burada bir çalışma yapmayacağız. Bunun için gerekli projeler hazırlandı."