Zeus Tapınağı yapılan çalışmalarla eski ihtişamına kavuşturulacak

"O cepheyi tamamen aşağıya indirip, olası bir deprem karşısında tekrar kuracağız ve iyice sağlamlaştıracağız. Bu çalışma tamamlandığında bir rüyamızda gerçekleşmiş olacak. Zeus Tapınağı hak ettiği yeri fazlasıyla alacak. Anadolu'nun en iyi, en ilgi çekici ve en çok ziyaret edilen tapınaklarından biri olacak. Tapınağı kendi malzemesiyle ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Modern taşla burada bir çalışma yapmayacağız. Bunun için gerekli projeler hazırlandı."