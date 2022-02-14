Zindanda 'sanatsal' dönüşüm

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 12:47
Bursa’da belediye tarafından restore edilen 2300 yıllık Zindankapısı, güncel sanat galerisi olarak kısa sürede Bursa'nın kültür sanat alanında önemli bir yer edindi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da kurduğu atölyesinde objeleri olduklarından bambaşka hale dönüştürerek, 'sıfır atık' kavramını sanatla buluşturan Deniz Sağdıç'ın sergisi, Bursalı sanatseverleri zindanda buluşturdu.
Sağdıç'ın kullanıldıktan sonra sahipleri tarafından bir kenara terk edilen kot pantolon kumaşlarından hazırladığı 'Döngü' adlı sergisi, Zindankapı'da düzenlenen törenle ziyarete açıldı.
Serginin açılış töreninde konuşan Sağdıç, "Atma eylemini, yeniden var etme eylemine dönüştürmek üzere bir fikir inşa edebilir miyim diye yola çıktım. Sıfır atık iddiamız var. Sergide paçasından, kemerinden her türlü parçasından farklı teknik ve yöntemlerle sanat eseri oluşturdum” dedi.
Konuşmanın ardından ziyarete açılan sergi, sanatseverlerden tam not aldı.