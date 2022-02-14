Zindanda 'sanatsal' dönüşüm

SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAT

Serginin açılış töreninde konuşan Sağdıç, "Atma eylemini, yeniden var etme eylemine dönüştürmek üzere bir fikir inşa edebilir miyim diye yola çıktım. Sıfır atık iddiamız var. Sergide paçasından, kemerinden her türlü parçasından farklı teknik ve yöntemlerle sanat eseri oluşturdum” dedi.