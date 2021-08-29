Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021)

Yabancı dizi ve film izlemek isteyip karar veremeyenler için komedi eğlenceli bir tercih olabilir. İşte eğlence, mizah ve kahkahaya ihtiyaç duyanlar için; IMDb'nin ağustos verilerine göre en popüler komedi filmleri ve dizileri...

29.08.2021 - 07:10

Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 1
25. The Chair (2021– )
7.3


Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 2
24. Once Upon a Time... In Hollywood (2019)
7.6
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 3
23. Hitman's Wife's Bodyguard (2021)
6.1
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 4

22. Cruella (2021)
7.4
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 5
21. Space Jam: A New Legacy (2021)
4.4
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 6
20. Modern Family (2009–2020)
8.4
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 7
19. The Big Bang Theory (2007–2019)
8.1

Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 8
18. Doom Patrol (2019– )
7.9
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 9
17. Schmigadoon! (2021– )
7.4
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 10
16. The Kissing Booth 3 (2021)
4.8
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 11
15. Reservation Dogs (2021– )
8.2
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 12
14. PAW Patrol: The Movie (2021)
6.5

Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 13
13. Friends (1994–2004)
8.9
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 14
12. The Office (2005–2013)
8.9
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 15
11. Grace and Frankie (2015–2022)
8.3
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 16
10. What We Do in the Shadows (2019– )
8.5
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 17
9. Vivo (I) (2021)
6.8


Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 18
8. Brooklyn Nine-Nine (2013–2021)
8.4
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 19
7. Jungle Cruise (2021)
6.7
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 20

6. Modern Love (2019– )
8.0
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 21
5. Rick and Morty (2013– )
9.2
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 22
4. Ted Lasso (2020– )
8.7

Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 23
3. The White Lotus (2021–2022)
7.7
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 24
2. The Suicide Squad (2021)
7.4
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri (Ağustos 2021) - 25
1. Free Guy (2021)
7.6

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