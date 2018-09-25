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Zirvenin yeni sahibi: Bücür (Türkiye gişe rakamları 21-23 Eylül 2018)

Bücür, Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaparak İnanılmaz Aile 2'nin dört hafta süren gişe liderliğine son vermiş oldu. İşte 21-23 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

  • 1

    Nezih Bir Film

    106

  • 2

    Radiogram

    448

  • 3

    Güvercin

    468

  • 4

    Göç Yolu

    1.359

  • 5

    Kapımdaki Aşk

    2.646

  • 6

    Sorma Neden?

    5.853

  • 7

    Cesur Araba

    8.438

  • 8

    İntikam Meleği

    12.418

  • 9

    Listenin beşinci sırasında yer alan yapım ise 28.247 seyirciyle The Predator oldu.
  • 10

    Aida Begic'in yönettiği Bırakma Beni açılış hafta sonunda 28.493 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye'ye dördüncü sıradan giriş yaptı.
  • 11

    Son dört hafta sonunun gişe lideri İnanılmaz Aile 2, 45.574 seyirciyle listede üçüncü sıraya geriledi.
  • 12

    Hafta sonunun yeni filmlerinden bir diğeri Dehşetin Yüzü (The Nun) ise 68.656 seyirciyle listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Ayrıca film bu açılış performansıyla The Conjuring korku evreninin en iyi açılışına imza atmış oldu.
  • 13

    Berat Efe Parlar'ın başrolünde yer aldığı BKM filmi Bücür, 70.784 seyirci tarafından izlenerek açılış hafta sonunda Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. Böylelikle dört hafta sonra gişenin zirvesinde farklı bir yapım yer almış oldu.
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