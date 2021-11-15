Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'ne bağışlandı: 15. yüzyıla ait el yazması Kur’an-ı Kerim

Karagülle "Birçok eserimiz gibi nadide bir eser olan Kur’an-ı Kerim’imizi gelip burayı müze olarak ziyaret ettiklerinde herkese göstermemiz mümkün değil. Araştırmacılarımız görebiliyorlar, diğer vatandaşlarımızda görmek istedikleri zaman gereken prosedürleri yerine getirdikleri müddetçe dijital kopyalarını veriyoruz. Eserlerimiz yaşlı, bunların elde çok fazla tahrip olmaması gerekiyor. Bundan dolayı kurum başkanlığı olarak özen gösteriyoruz” dedi.