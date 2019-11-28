2019-2020 sezonu Türkiye'deki kayak merkezlerinin skipass ücretleri

Uludağ, Kartalkaya, Kartepe ve Erciyes'in zirvede olduğu listede Isparta'daki Davraz ve Erzurum'daki Palandöken en uygun ücretli kayak destinasyonları olarak dikkat çekti.
Uludağ Kayak Merkezi'nde 2019-2020 sezonu kayak ücretleri şöyle: 4 saatlik kayak ücreti 100 TL iken, 1 günlük ücret 165 TL.
Tek Çıkış: 20 TL
4 Saatlik: 100 TL
1 Günlük: 165 TL
1.5 Günlük: 220 TL
2 Günlük: 285 TL
2.5 Günlük: 330 TL
3 Günlük: 385 TL
4 Günlük: 440 TL
5 Günlük: 495 TL
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kartal Otel ve Grand Kartal Otel pistlerinde, 1 günlük kayak ücreti hafta içi 160 TL, hafta sonu 200 TL.
Dorukkaya Ski & Mountain Resort pistlerinde kayak ücretleri henüz belirlenmedi.
Kartepe Kayak Merkezi'nde 1 günlük limitsiz çıkışlı kayak ücreti hafta içi 120 TL, hafta sonu 150 TL.
2019-2020 kayak sezonunda günlük sınırsız teleferik (skipass) biletinin ve öğrenci tarifesinin tamamen kaldırıldığı dikkat çeken Erciyes Kayak Merkezi'nde skipass biletleri 2 kategoride sınıflandırılmış.
13+ yaş Kayakçılar:
1 Çıkış: 15 TL
7 Çıkış: 70 TL
14 Çıkış: 95 TL
30 Çıkış: 195 TL
50 Çıkış: 295 TL
500 Çıkış: 1250 TL
7-12 yaş kayakçılar:
1 Çıkış: 12 TL
7 Çıkış: 55 TL
14 Çıkış: 80 TL
30 Çıkış: 160 TL
50 Çıkış: 230 TL
Yayalar:
1 Çıkış: 10 TL
Yürüyen Bant sistemi:
5 Çıkış: 20 TL
10 Çıkış: 30 TL
Biletler tüm sezon boyunca istenildiği zaman kullanılabildiği gibi, süre kısıtlaması olmadan ve birden fazla kişi tarafından aynı anda kullanılabiliyor.
Palandöken Kayak Merkezi'nde 2019-2020 sezonu kayak ücretleri şöyle: 1 günlük sınırsız kayak ücreti hafta içi 70 TL, hafta sonu 85 TL.
Tek Çıkış: 15 TL
Gündüz: Hafta içi 70 TL, hafta sonu 85 TL
Gece Kayağı: 30 TL
Tam Gün: Hafta içi 100, hafta sonu 110 TL (Gündüz + gece kayağı)
10 çıkış: 90 TL
25 çıkış: 170 TL
50 çıkış: 270 TL
Sezonluk Bilet: 900 TL
Palandöken pistleri dışında, Sway Hotels ve Polat Erzurum Resort Hotel otellerinin kendine ait kayak pistleri mevcut. Otelde konaklayanlar otel liftlerini ücretsiz olarak kullanabiliyor. Dışardan gelip kayak pistini kulanmak isteyenler için kayak ücretleri henüz belirlenmedi.
Davraz Kayak Merkezi'nde 2019-2020 sezonu kayak ücretleri şöyle: 1 günlük sınırsız kayak ücreti 85 TL, öğrenci ücreti ise 70 TL.
Tek Çıkış: 13 TL, öğrenci 10 TL
5 Çıkış: 45 TL, öğrenci 35 TL
10 Çıkış: 65 TL, öğrenci 50 TL
100 Çıkış: 350 TL
200 Çıkış: 500 TL
1 Günlük: 85 TL, öğrenci 70 TL
2 Günlük: 140 TL, öğrenci 110 TL
3 Günlük: 170 TL, öğrenci 140 TL
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 2019-2020 sezonu kayak ücretleri henüz belli olmadı.
Ergan Kayak Merkezi'nde 2019-2020 sezonu kayak ücretleri henüz belli olmadı.
Denizli Kayak Merkezi'nde 2019-2020 sezonu kayak ücretleri henüz belli olmadı.
Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 2019-2020 sezonu kayak ücretleri henüz belli olmadı.