2019-2020 sezonu Türkiye'deki kayak merkezlerinin skipass ücretleri

Uludağ, Kartalkaya, Kartepe ve Erciyes'in zirvede olduğu listede Isparta'daki Davraz ve Erzurum'daki Palandöken en uygun ücretli kayak destinasyonları olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ KAYAK MERKEZLERİ