21 yaşındaki Lexie Alford dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan oldu

2 Haziran 2019'da Lexie, Instagram hesabına "Resmi olarak dünyadaki her ülkeye seyahat etti" yazısı ile bir fotoğraf yükledi. Fotoğrafta, üzerinde yazılı "Kuzey Kore 31 Mayıs 2019, ülke no 196" yazılı bir kağıt tutuyor.

Lexie, Kuzey Kore seyahatiyle birlikte dünyada üzerindeki her ülkeyi gören en genç insan oldu.

GİZEMLİ ÜLKEDEN İLGİNÇ KARELER (KUZEY KORE'DE YAŞAM)