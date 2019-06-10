21 yaşındaki Lexie Alford dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan oldu
ntv.com.tr
21 yaşındaki Amerikalı gezgin Lexie Alford, 31 Mayıs 2019'da Kuzey Kore'ye vardığında bir dünya rekorunu da kırmış oldu. Genç gezgin, dünya üzerindeki 196 bağımsız ülkenin tamamını gezerek Guinness Dünya Rekoru'nu, 28 yaşındaki Cassie de Pecol'den aldı. İşte Lexie'nin dünya turunun hikayesi...
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1Dünya üzerindeki 196 ülkeyi gezmek ne kadar sürer? 21 yaşındaki Amerikalı gezgin Lexie Alford ile tanışın. Lexie, 21 yaşına kadar dünyadaki tüm ülkeleri gezmeyi başardı.
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Kuzey Kore
2 Haziran 2019'da Lexie, Instagram hesabına "Resmi olarak dünyadaki her ülkeye seyahat etti" yazısı ile bir fotoğraf yükledi. Fotoğrafta, üzerinde yazılı "Kuzey Kore 31 Mayıs 2019, ülke no 196" yazılı bir kağıt tutuyor.
Lexie, Kuzey Kore seyahatiyle birlikte dünyada üzerindeki her ülkeyi gören en genç insan oldu.
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Seyahat etmenin kendini bildi bileli yaptığı bir şey olduğunu söyleyen Alford, maceralarını “lexielimitless” isimli Instagram hesabından paylaşıyor.
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Mavi Şehir, Fas
Her an dünyanın farklı bir bölgesinden fotoğraf paylaşımı yapan Lexie'nin Instagram'da 202 bin takipçisi bulunuyor.
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Canaima, Sucre, Venezuela
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seyahat acentesi olan ailesi Lexie'yi Mısır piramitlerinden, Dubai'nin pahalı otellerine, Kamboçya'nın yüzen köylerine kadar götürerek, yaşamın çeşitli açılarını göstermiş. Bu şekilde Lexie, farklı insanların yaşamları hakkında daha da meraklanmış.
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Karimabad Hunza, Pakistan
Lexie, aslında ilk zamanlar yalnızca farklı yerleri görmek ve dünyayı tanımak amacıyla seyahatler yapsa da, daha sonra etrafındaki insanlar, özellikle de genç kadınlara ilham verdiğini fark etmiş. Ardından da dünyanın, medyanın gösterdiği gibi korkunç bir yer olmadığını ve iyiliğin her yerde olduğunu herkese göstermeyi amaçlamış.
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Islamabad, Pakistan
Lexie tüm seyahatlerinin masraflarını kendi karşılıyor. Seyahat halindeyken birkaç marka ile reklam kampanyası yaparak gezisine maddi destek sağlasa da, hiç sponsorluk almamış.
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Rwanda
Lexie, seyahat edebilmek için 12 yaşından bu yana bulduğu her işte çalışıp para biriktirmiş. Biriktirdiği para ise ilk 1.5 yıla yetince, Lexie ailesinin yanında çalışmaya, fotoğraf çekmeye ve blog yazmaya başlamış.
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Myanmar
Lexie, seyahat taktiklerini ise şöyle paylaştı:
"En ucuz ulaşım kampanyalarını bulmak için bol bol araştırma yapıyordum, biriktirdiğim puanları ve milleri kullanıyordum. Otellerde ücretsiz konaklama karşılığında onlara reklam ve sosyal medya metinleri yazıyordum. Eve döndüğüm zaman ise mutlaka ailemle kaldım. Herhangi bir öğrenci kredi borcum ya da kredi kartı borcum yok. Paramı da asla gereksiz eşyalara harcamıyorum"
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Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Lexie, insanlara minimum eşya ile seyahat etmelerini, kendilerine güvenmelerini ve cesur olmalarını söylüyor. sadece minimum eşya taşımalarını, kendilerine güvenmelerini, cesur olmalarını ve bir beklenti olmadan seyahat etmelerini söylüyor.
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Petra, Ürdün
"Gittiğim ülkelerde hiç SIM kartı almadım. Bir şeye ihtiyacım olduğunda çevremdeki insanlarla konuşup onlardan rica ediyordum" diyen genç gezgin insanların tehlikeli olarak bahsettiği Pakistan ve Venezuela'da çok fazla iyilik ve doğal güzellik gördüğünü ve bunları herhangi bir turistik yerde göremeyeceğinizi söylüyor ve bir beklentiniz olmadan gezdiğinizde resmen ayaklarınız yerden kesiliyor diyor.
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Baobablar Sokağı, Madagaskar
En çok zorlandığı yerler ise Venezuela ya da Yemen gibi yerler olmamış. Lexie, en çok Batı ve Orta Afrika'da zorlanmış. Çünkü karışık vize işlemleri, çok zayıf altyapı, dil engelleri ve yüksek güvenlik ücretleri her şeyi zorlaştırmış.
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Yasaklı Bölge Çernobil, Ukrayna
Lexie'nin gezdiği en ilgi çekici yerlerden birisi de şu sıralar dizisiyle çok konuşulan Çernobil oldu.
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Yasaklı Bölge Çernobil, Ukrayna
Tüm risklere rağmen Lexie burada terk edilen bölgeyi ziyaret etti.
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Kore Tarafsız Bölgesi
Lexie'nin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi ise karşılaştığı en büyük zorluklardan biri oldu çünkü Kuzey Kore ABD'li vatandaşlar için yasak uyguluyor.
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Kore Tarafsız Bölgesi
Guinness Rekorlar Kitabı, iki ülke arasında bulunan, ortak güvenlik alanındaki mavi odaya giriş yapmayı, Kuzey Kore'yi ziyaret etmek olarak saydığı için Lexie'nin rekoru kabul edildi. Lexie ise ülkeyi gezemediği için oldukça mutsuz.
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Angel Şelalesi, Venezuela
Şimdilerde internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarını sürdüren genç kadın bir kitap yazıyor. Seyahatlerinden çıkardığı dersleri ise ş��yle maddeliyor:
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Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
1- Her şey mümkün.
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Zimbabwe2- Paranızı gereksiz eşyalara harcamayın, mümkün olduğunca para biriktirin, gerekirse ailenizle yaşayın. Eğer dünyayı gezmek sizin için önemliyse bunun için fedakarlık yapmanız gerek.
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Apia, Samoa
3- Bu dünyada kesinlikle kötülükten çok iyilik var.
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Kahire, Mısır4- Deneyimlenecek güzel yerler asla bitmez.
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Darvaza Gaz Krateri "Cehennem Kapısı", Türkmenistan
5- Her ülkeye ulaşılabilir ve her birinden öğreneceğimiz çok şey var.
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Oahu, Hawaii6- Ne zaman internetten kopsam, çevremde olan her şeye daha çok bağlanıyorum. Malesef bugünlerde bu çok nadir olan bir şey.
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Sao Tome
7- Bunu yapmak isteyen gençlere tavsiyem, aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabileceğinize inanın. Eğer ki seyahat etmeyi hayatınızdaki diğer her şeyin önüne koyarsanız, bunu gerçekleştirmeniz sadece an meselesidir.
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Angkor Wat Tapınakları, Kamboçyaİşte dünya üzerindeki 196 ülkeyi gezen Lexie'nin gezilerinden kareler...
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Port Louis, Mauritius
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Tulum - Quintana Roo, Meksika
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Pakistan
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Zimbabwe
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Trakai, Litvanya
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Colombo, Sri Lanka
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Venezuela
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Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
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Morondava, Fianarantsoa, Madagascar
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Petra, Ürdün
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Zakintos Adası, Yunanistan
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Angers, Fransa
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Afganistan
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Kamboçya
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Ubud, Bali, Endonezya
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Gilgit-Baltistan, Pakistan
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Erbil, Irak
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İzlanda
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Çin
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Yemen
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Ekvador
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Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı, Polonya
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Havana, Küba
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Libya
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Aşkabat, Türkmenistan
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Eritre
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Endonezya
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Fransa