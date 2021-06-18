'5 yıldızlı halk plajı' hizmeti yaygınlaşıyor

Turizmin çevresinden bağımsız yürütülebilecek bir konu olmadığına dikkati çeken Alpaslan, çevreye duyarlı plajlar kurduklarını anlattı.

Yatırımların sürdürülebilir olmasının önemine işaret eden Alpaslan, "Antalya bölgesinde başta caretta caretta olmak üzere doğal yaşamı da devam ettirecek her türlü tedbiri alarak yatırımlar yaptık. Engelli vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sağlayacak alanlar oluşturduk. Mavi bayrak için titiz çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bu sayıları artırarak, dünyada mavi bayraklı plaj sayısında birinci sıraya yerleşmek istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI (İL İL TAM LİSTE)