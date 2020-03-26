71 yaşında Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine Türk bayrağını dikti

İHA 26.03.2020 - 09:36
Aynı zamanda bir dağcılık kulübü üyesi olan Doğan Can, 2016 yılında Fas’taki Atlas Dağlarının 4200 metrelik zirvesi Jabel Topcal tepesine tırmandı. 2017’de Moğolistan, 2018’de Peru’da zirve tırmanışları yapan Can, 2019’da ise dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı'nın ana kampı olan Base Kampı'na çıktı.
10 kişilik ekip arkadaşlarıyla birlikte hedef yükselten Can, geçtiğimiz Şubat ayında Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Tanzanya’daki 5895 metrelik Kilimanjaro’nun zirvesine Türk bayrağını dikti.
5 gün süren zorlu tırmanışı bu yaşta başaran ilk Türk unvanının sahibi olan Doğan Can, “Rehber ile 10 kişilik grubumuz planlama yaparak tırmanışa geçtik. 4. günün sonunda zirve öncesi ana kamp denilen Barafu Kampına akşam üstü vardık. O gün çok yoğrulduk, zaten uykusuzluk ve yorgunluktan çok kötü bir haldeydik.