Afrika'dan Avrupa'ya göç eden ak pelikanlar Manyas Kuş Cenneti'nde görüntülendi

Bu büyük göçü fotoğraflayan Ali Şenel yaptığı açıklamada ''Bir çok kuş türü için göç rotasındayız. Ak pelikanlar da her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupaya, sonbaharda Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyorlar. Bu göç yolculukları süresince de Bursa ve Balıkesir il sınırları içerisinde Uluabat Gölü, Karacabey Longozu ve Manyas Kuş Cenneti'nde molalar veriyorlar. Ben de her yıl bu göçü fotoğraflamaya çalışıyorum.. Bu yıl corona virüs sebebiyle evimizde kendimizi korumaya çalıştığımız için evlerimizde kaldığımız için bu yıl göçü çok detaylı takip şansım olmadı. Havanın iyi olduğu bir gün gerekli tedbirleri alarak sosyal ortamlara karışmadan şahsi aracımla gidip Manyas gölünde çekimler yaptım.